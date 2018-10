Resultados da poxa de raza Rubia Galega en Adai

Este sábado celebrouse en Adai o xa tradicional mercado gandeiro de Rubia Galega que organiza ACRUGA, e no que se alcanzou 2.210 euros de prezo medio das xovencas preñadas, procedentes da granxa Gayoso Castro, da Deputación de Lugo.

En total foron adxudicadas as 11 novelas presentadas e seis do sete machos que levaron á poxa. Precisamente, neste capítulo rexistrouse o prezo máis alto da xornada: os 2.500 euros que un gandeiro do municipio madrileño de Cercedilla pagou por un dos touros poxados. Non é de estrañar se se ten en conta que este animal procedía da Gandaría da Morena, de Friol, unha das explotacións máis recoñecidas en certames gandeiros, gañadora de multitude de premios cos seus excelentes exemplares.

A gran asistencia xa facía prever unha alta participación e poxas moi disputadas. De feito sacáronse 48 cartóns de posibles compradores. Había gandeiros do catro provincias galegas, ademais dun gandeiro de Madrid, que finalmente levou a poxa do touro con maior cualificación morfolóxica, rexistrado no Libro Xenalóxico coa categoría MB (moi boa), como a gran maioría dos exemplares poxados esta mañá.

A poxa comezou coas xovencas preñadas, adxudicadas todas elas por encima dos 2.000 euros e oito do once superando os 2.150 euros. Dúas destas poxas finalizaron coa adxudicación dos animais por 2.400 euros. Ao final, estes resultados traducíronse nun prezo medio de 2.210 euros, que supera o prezo promedio logrado até a data este ano, situado en 2.100 euros.

Prezo medio de 2060 euros para os touros

En opinión do presidente de Acruga,César Durado, “o realmente importante, máis que os prezos e as cotizacións económicas, é o aumento da demanda de animais vivos, que confirma o bo traballo que se está a realizar no centro de recría da Granxa Gayoso Castro, da Deputación de Lugo, e o seu labor crucial para abastecer esta demanda”.

Un gandeiro do municipio coruñés de Touro levou tres xovencas; outro de Lalín gañou a poxa de dúas; mentres que o resto de novelas preñadas foron parar a explotacións de Lugo, Pedrafita, A Fonsagrada, Friol e Pobra de Brollón.

No que respecta aos touros, ademais do que levou o gandeiro de Madrid, o resto foron a parar a gandarías situadas en Castroverde, O Corgo, Palas de Rei, O Pino (A Coruña) e Viana do Bolo (Ourense). O prezo medio dos touros, catro propiedade de gandeiros e outro tres de Acruga, ascendeu a 2.060 euros.