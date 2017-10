Récord na poxa de Acruga en Adai, cun prezo medio de 2.355 euros

As poxas de animais de raza Rubia Galega que Acruga celebrou este sábado en Adai logrou bater o récord de cotizacións, cun prezo medio alcanzado polo lote de nove xovencas do centro de recría Gayoso Castro, que se situou en 2.355 euros. Unha cantidade que se explica polas altas cotizacións alcanzadas nunha poxa, na que oito dos nove exemplares poxados subiron dos 2.250 euros, algo que non se lembra en ningunha dos certames celebrados pola Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega.

A poxa comezou puntualmente con bastante público e con 38 cartóns de posibles compradores, o que xa facía prever poxas animadas e moi disputadas entre os gandeiros. Así, a primeira xovenca da mañá, cunha categoría de moi boa no Libro Xenealóxico (78,5 puntos sobre os 75 que determinan dita categoría), logrou a máxima cotización da poxa, acadando un prezo de 2.600 euros, e foi parar a unha explotación de Castroverde.

Unha xovenca chegou a venderse por 2.600 euros

Unicamente unha das oito xato que se poxaron a continuación quedou por baixo dos 2.000 euros. Pola contra, as outras sete foron vendidas por prezos que oscilaron entre os 2.250 e os 2.550 euros, a gandeiros de Fonsagrada, O Corgo, Friol, Pedrafita do Cebreiro e a un gandeiro de Carballedo, que se incorporaba á raza Rubia Galega, e que se fixo con catro exemplares da poxa.

Tamén a xovenca propiedade dun gandeiro particular logrou unha boa cotización, xa que tras presentarse cun prezo de saída de 1.700 euros, finalmente foi adxudicada por 2.350 euros.

Prezos Medios de anteriores poxas celebradas ao longo deste ano por Acruga:

Poxa de machos

Os machos non correron a mesma sorte, a pesar de que tamén eran animais con excelentes calidades e categorías altas no Libro Xenealóxico. Dos catro exemplares presentados por gandeiros particulares, dous quedaron desertos; un adxudicouse por 2.200 euros, tras incrementar o prezo de saída en 500; mentres que o de mellor categoría, con 81,5 puntos, foi vendido a un gandeiro de Samos que cubriu a poxa en 2.550 euros. Por último, o macho procedente da nave de testaxe e propiedade de Acruga, vendeuse en 2.050 euros, tras presentarse á poxa cun prezo de saída de 1.800.

Os gandeiros que adquiriron algún destes exemplares contaron con axudas á compra de Caixa Rural; concretamente, 200 euros para a adquisición de novelas e 300 para os machos.

Altas puntuacións no Libro Xenealóxico

Unha das razóns que explica os excelentes resultados obtidos na poxa de hoxe é a alta calidade das xovencas presentadas este sábado en Adai. As nove que procedían do centro de recría da Granxa Gayoso Castro, dependente da Deputación de Lugo, partían cunha boa cualificación, catro delas con máis de 75 puntos que establece a categoría de moi boa do Libro Xeneáloxico.

O titular de Medio Rural da Deputación de Lugo e responsable da Granxa Gayoso Castro, Lino Rodríguez Ónega, sinalou respecto diso que “o de hoxe era un lote de animais moi homoxéneo, sen defectos e coa garantía dá coidada selección xenética que fai Acruga. Hoxe en día estamos traballando para seguer mellorando a raza, incidindo na alimentación e non manexo, e todo iso traducir nas boas características de animais como os que hoxe presentáronse á poxa”, explicou.

Pola súa banda, o presidente de Acruga, César Dorado mostrouse moi satisfeito cos resultados da que cualificou como “unha dás mellores poxas dás realizadas por Acruga. Temos que recoñecer ou traballo da Deputación no centro de recría, pola mellora dá alimentación do gando, que nótase cando as xavencas saen a poxa”.

Ademais falou da importante de que en poxas como estas preséntense bos animais para responder á demanda de novos gandeiros que se incorporan á raza Rubia Galega, como no caso de hoxe, na que un mozo gandeiro de Carballedo adquiriu catro das xato presentadas.