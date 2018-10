Poxa de Acruga en Adai este sábado con 18 animais

Anterior poxa celebrada no Corgo. / Arquivo.

O mercado gandeiro de Adai, no Corgo (Lugo), acollerá este sábado 27 a partir das 12 horas unha nova poxa da Asociación de Criadores de Rubia Galega (Acruga). O evento contará cunha oferta de 18 animais, 11 xovencas preñadas e 7 machos. As xovencas proceden do centro de recría Gayoso Castro, xestionado por Acruga en instalacións da Deputación de Lugo, a excepción dun animal achegado por un gandeiro de Castroverde.

O prezo de saída das novillas sitúase en 1.800 euros e contarase cunha achega económica de Caixa Rural Galega de 200 euros. As idades das novillas preñadas sitúase entre 21 e 26 meses. Os gandeiros interesados en poxar por algún dos exemplares poderán retirar cartóns desde as 11.30 horas da mañá.

En machos, poxaranse un total de 7 exemplares, dos cales tres proceden da nave de testaxe de Acruga, mentres que os outros catro son propiedade doutros tantos gandeiros de Samos, Friol, Dozón (Pontevedra) e Lugo. Este sete animais, con idades comprendidas entre os 15 e 19 meses, presentaranse á poxa cuns prezos de saída de entre 1.900 a 2.300 euros. Do mesmo xeito que coas novillas, os compradores destes exemplares tamén recibirán unha axuda de Caixa Rural Galega, neste caso de 300 euros.