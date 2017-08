Os gandeiros consideran “insuficiente” que a Xunta lles deixe utilizar os puntos de auga para dar de beber aos animais

Un grupo de arredor de douscentos gandeiros e produtores de castaña e mel concentráronse este xoves pola mañá ante as oficinas agrarias comarcais da Gudiña e de Viana do Bolo para denunciar a crítica situación pola que atravesan a consecuencia das calamidades climáticas deste ano.

O sindicato Unións Agrarias, organizador da protesta, estima que entre as xeadas de abril e a prolongada seca deste ano os gandeiros, produtores de castaña e apicultores da montaña do oriente de Ourense “acumulan perdas superiores ao 80% da produción”. Ademais, a seca está a provocar serios problemas para atopar auga para o gando, así como unha gran escaseza de forraxe.

María Páez: “É unha situación crítica que non se resolve con que a Consellería deixe usar os puntos de auga dos incendios”

Ante esta situación os gandeiros rexistraron escritos nas oficinas agrarias da Consellería do Medio Rural en Viana do Bolo e A Gudiña, para solicitar axudas polos danos da seca nas súas explotacións. En concreto, nunha carta remitida tanto ao presidente da Xunta como á Conselleira do Medio Rural demandan medidas concretas como axudas directas para mercar alimento para o gando, reducións nas cotas á seguridade social así como no sistema de módulos.

A este respecto, María Páez, gandeira en Viana e responsable de Unións Agrarias na zona, considera “totalmente insuficiente” a medida anunciada esta mañá pola conselleira do Medio Rural, Ánxeles Vázquez, de permitir que os gandeiros collan auga nos puntos de carga que empregan os servizos de extinción do lume.

“É unha broma, non só porque moitos deste puntos nesta zona do oriente de Ourense a día de hoxe xa non teñen auga, tendo os helicópteros que ir recargar mesmo a piscinas municipais, senón porque o problema é que as vacas tamén comen, e a día de hoxe estamos gastando a forraxe que lle teríamos que dar no inverno”, asegura.

Continuarán as concentracións ante as oficinas agrarias comarcais

Os produtores acordaron manter de xeito semanal unha concentración ás portas das oficinas agrarias todos os xoves ata ter unha resposta por parte da conselleira Ánxeles Vázquez.

Unións Agrarias advirte que “no sector da castaña se perderon 1,5 millóns de kilos, o que ven a ser 1,5 millóns de euros, e isto provocará graves dificultades para moitas explotacións gandeiras, que teñen a este froito como un complemento de renda”.

No caso da gandería extensiva o problema reside, segundo a organización agraria, “na falta de pasto e auga o que está a incrementar en mais de 2 euros por vaca e día os custes de produción”. “Unha situación que tamén se estende á apicultura, que neste ano non se agarda colleita senón que haberá que gastar diñeiro para alimentar as abellas”, advirten.