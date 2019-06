Mantense sen cambios o prezo do gando en Amio

As mesas de prezos do Mercado de Gando de Amio mantivéronse esta semana sen cambios. Non houbo variacións nin en Ternera Gallega nin na Mesa de Abasto, e continúan as cotizacións da sesión anterior para tódalas categorías e calidades.

En canto á asistencia de gando ó mercado, contabilizáronse 2.015 reses, 53 máis que a pasada semana. Rexistráronse 1.635 cabezas de vacún menor (97 máis que na sesión anterior), 202 de vacún mediano (31 reses menos) e 164 de vacún grande (20 animais menos que na última feira).

Máis información:

– Táboa completa de prezos de Amio (12-VI-2019).