Granxa Sueiro: Un referente en España en benestar e coidado dos porcos

Granxa Sueiro é unha das 5 instalacións propias que a empresa Nutrimientos Deza S.A. (Nudesa) ten en Galicia. Hai uns meses esta granxa, adicada á cría de leitóns, foi a gañadora do Premio Especial MAPA dos Premios Porc D’or, polos proxectos que leva a cabo nas súas instalacións para mellorar as condicións e o coidado dos animais.

Mar Lara, veterinaria de Nudesa: “Buscamos estar na vangarda, preparados para os cambios que poidan vir nun futuro”

Este premio, que convoca o Instituto de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentaria de Cataluña (Irta), recoñece aquelas empresas que procuran ir un paso máis alá das esixencias que marcan as normativas europeas. “Buscamos estar na vangarda, preparados para os cambios que poidan vir nun futuro”, apunta María del Mar Lara, veterinaria da empresa.

A vangarda nos últimos tempos ven, entre outros aspectos, coa mellora do benestar dos animais. Así, hai tempo xa que nesta granxa situada na Baíña, no municipio pontevedrés de Agolada, tanto ós leitóns como ás nais non se lles corta o rabo, nin os caninos e tampouco se castran. Unhas prácticas que fan extensibles ó resto das granxas da empresa.

Esta granxa comezou a funcionar no 2001 con 1.500 porcas nai e no 2010 pasaron a contar con 2.300 nais, logo das modificacións para adaptarse á normativa de benestar animal. Destas instalacións saen ó ano arredor duns 60.000 leitóns,con xenética Duroc Landrace, para cebadeiros repartidos por toda Galicia. Os animais conviven en espazos abertos e diáfanos nos que contan, ademais, con sistemas de alimentación personalizados e con material manipulable para responder a un dos seus instintos máis básicos e primarios, o de fozar.

As condicións nas que se atopan estes animais fixeron que a granxa superara tamén a auditoría da ONG World Animal Protection, que vela polo benestar dos animais e que revisou distintas granxas de toda España.

A máis espazo, menos mordeduras de rabo

O obxectivo das investigacións que levan a cabo nesta granxa, e que logo fan extensible tanto ó resto das súas naves propias como ás integradas, é camiñar cara os avances que se poidan ir rexistrando nos vindeiros anos e comprobar que estratexias ofrecen mellores resultados. De feito, traballan xa coa vista posta na normativa sobre maternidade en liberdade.

Traballar con densidades de 0,40 metros cadrados e materiais manipulables permitiu que ningún animal tivese mordeduras

Nesta liña, un dos últimos traballos de investigación en benestar animal que mellores resultados lles deu céntrase nos materiais manipulables que proporcionarlle ós porcos. Esta é unha das estratexias máis impulsadas por Europa para reducir os brotes de caudofaxia; é dicir, que os porcos se mordan o rabo entre si, sen ter que recorrer ó raboteo sistemático de tódolos animais.

As probas realizadas na granxa da Baíña amosan que o espazo que teñan os animais é realmente condicionante para conseguir reducir as mordeduras, máis aló de aportarlle só material para que mordan. Traballar con densidades de 0,40 metros cadrados por leitón (cando a normativa estipula un mínimo de 0,20 metros cadrados) e materiais manipulables permitiu que ningún animal tivese mordeduras. Mentres que, cos mesmos materiais, se o espazo se reducía ata 0,30 metros cadrados incrementábanse as lesións máis dun 30%.

Dende 2016 tódalas súas reprodutoras teñen o rabo sen cortar e os leitóns entretéñense con palla prensada, cadeas, madeiras, bloques de melaza a modo de grandes caramelos ou cordas móbiles, un dos elementos máis exitosos.

Máis aló de controlar os brotes de caudofaxia, dotar de maior espazo ós animais permitiulles tamén lograr mellores resultados na cría dos leitóns con camadas máis numerosas. Neste senso, optaron inicialmente por soltar as nais na maternidade, pero aumentaron os aplastamentos ata nun 30%. O que si teñen é os bacoriños soltos en grupos na maternidade. Lograron así camadas de 13 ranchos cando a media se situaba en 11,5 animais. Nesta mesma liña, agora están a probar xa a cría en espazos diferenciados nos que tanto a nai como os bacoriños poidan estar en liberdade.

O tándem porcino-vacuno, exemplo de economía circular

Outro dos retos fundamentais para as granxas de porcino está a ser reducir o impacto ambiental. Esta é outra das áreas nas que están invertendo esforzos. En Nudesa están a desenvolver plans para o aforro de consumo de auga e enerxía e tentar reducir as emisións de nitróxeno dos xurros nunha aposta pola economía circular. Dende hai anos, Nudesa estableceu unha sinerxía entre as granxas de porcino e as de vacún das zonas próximas, co emprego dos xurros para o abonado das pradeiras.

Ó mesmo tempo, tamén están a desenvolver estudos de I+D+I sobre fixadores de nitróxeno, co obxectivo de conseguir unha redución das emisións. “O noso afán é darlle máis calidade ós xurros”, apunta a veterinaria.