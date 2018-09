O concello lucense de Muras celebra ao longo desta fin de semana a edición número 21 da Feira do Poldro e do Gando de Monte, cun completo programa de actividades que inclúe concursos morfolóxicos, degustación de carne de poldro, paseos a cabalo para os máis pequenos e mesmo roteiros ata a Serra do Xistral para ver o gando no monte.

Velaquí o programa completo: