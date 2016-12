Escasa afluencia e sen cambios de prezos no mercado de Amio

A asistencia á sesión deste mércores foi de 607 reses, 1.826 menos que á do pasado 21 de decembro. Os vogais da Mesa de Prezos da IGP Ternera Gallega decidiron por maioría manter os prezos igual que na sesión anterior en todas as categorías e calidades.

Na Mesa de Prezos de Abasto os vogais acordaron manter os prezos do gando de recría, do mediano para sacrificar e do maior de abasto. O mercado caracterizouse por unha gran rapidez nos tratos debido á notable diminución da concorrencia de gando en relación á sesión anterior.



