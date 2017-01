Coren compra para 2017 un 50% máis de castaña para alimentar aos porcos da gama Selecta

O Grupo Coren formalizou a adquisición de tres millóns de quilos de castaña galega, que destinará á alimentación dos porcos da gama Selecta ao longo do ano 2017. O acordo de compra foi ratificado por parte de Manuel Gómez-Franqueira Otero, conselleiro do grupo Coren; Berta García, responsable de Produción Porcina; e José Luis Rey, responsable de Compras da cooperativa; con Jesús Quintá, xerente de Alibós, unha das principais empresas recolectoras e transformadoras de castaña de Galicia.

Do mesmo xeito que en anos anteriores, a cooperativa galega continúa incrementando o volume de castaña adquirida para a alimentación da Gama Selecta, debido á elevada demanda de carne de porco alimentado con castaña. En concreto, en 2015 adquiriu 1,5 millóns de quilos de castaña e en 2016 a cifra ascendeu a dous millóns de quilos. Para 2017, a cooperativa pecha un acordo de tres millóns de quilos de castaña -un 50% máis que o ano precedente-, en previsión de que a produción de Selecta continúe crecendo e, con iso, a demanda de castaña, seguindo o establecido no Plan Estratéxico da Gama Selecta de Coren para o período 2016-2018 que a cooperativa presentou en novembro de 2015 e no que se trazan as liñas de crecemento desta gama.

A castaña que se destina á alimentación dos porcos Selecta procede integramente de Galicia. Recóllese en tempada e logo pasa por un proceso de pelado e cocción, para evitar o amargor da casca e facilitar a súa dixestibilidade. Posteriormente conxélase, o que permite a súa conservación co obxectivo de ter dispoñibilidade para alimentar aos porcos durante todo o ano, mantendo intactas as súas propiedades nutricionais.

Co proxecto Selecta, que iniciou no ano 2012, o Grupo Coren recuperou este froito para a alimentación dos porcos “como viña facendo de modo tradicional”, xa que achega á carne un exquisito sabor. De feito, coa gama Selecta, Coren foi pioneira en poñer no mercado unha nova clase de carne, que se diferencia polo seu maior veteado e un sabor tradicional. Ademais, o Xamón Selecta é o único xamón galego que se comercializa procedente de porcos alimentados con castañas e está a obter un gran éxito no mercado. A Gama Selecta de Coren conta co selo de “Galicia Calidade”.