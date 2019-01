Comunidade de montes de Penamá, dos piñeiros ás vacas limiás

Os montes de Penamá, en Allariz, contaban cunha plantación de piñeiros realizada a finais dos anos 50, e cando foi quenda de cortalos, no canto de volver plantar, optaron por transformar este monte comunal e aproveitalo para criar vacas en extensivo. Hoxe, case 20 anos despois, xestionan un rabaño de vacas limiás que ademais se complementa cun criadeiro de bois.

Cerraron unhas 160 ha de monte para meter un rabaño de vacas limiás que hoxe conta case con 200 animais

As comunidades de montes de Penamá e Seoane, que xestionan arredor dunhas 700 hectáreas de monte, decidiron no 2001 pechar unhas 160 hectáreas nas que manter, en réxime de cooperativa, un rabaño de vacas que pastaran en liberdade e que, ó mesmo tempo, serviran para ter o monte limpo e obter unha rendibilidade. Hoxe en día, estes preto de 400 comuneiros teñen un rabaño de máis de 180 animais, no que ademais de vacas e xatos, crían bois.

Vacas limiás

“Estamos na zona onde comeza A Limia e optamos pola raza autóctona, a Limiá, que era a que se usaba para as labores do campo e a cría nestas terras”, comenta o presidente da Comunidade de Montes de Penamá, Manuel Míguez. Nun principio, tamén contaban con exemplares de raza Vianesa. “Ter as dúas razas obrigábanos a ter dous touros, xa que non recorremos á inseminación artificial, pero os dous machos acababan pelexando e era inviable telos no mesmo rabaño”, comenta Míguez. Foi entón cando decidiron quedar só coa Limiá. “Escollemos esta raza de vaca tamén pola facilidade de parto que ten. Nos anos todos que levo de presidente -dende o 2008-, só tivemos problemas cunha vaca”, apunta Míguez.

Comezaron coa raza Limiá e Vianesa pero decantáronse por continuar só con Limiá para ter un só macho no rabaño

Teñen arredor dun cento de vacas e a recría emprégana para ir renovando o rabaño e obtendo ingresos tódolos anos. Véndenas co selo de ecolóxico directamente á cooperativa de Verín Biocoop, que leva os xatos cando teñen entre 9 e 12 meses. O rabaño tamén abastece as necesidades dos comuneiros. “Ó non nos dedicar nós a sacrificar os becerros, teñen que poñerse dacordo, xa que hai quen quere medio becerro ou quen reparte un becerro para catro”, explica Míguez. Asimesmo, unha vez ó ano organizan un xantar de confraternidade para tódolos comuneiros, onde o prato principal é a carne de becerro. Ademais dos xatos, venden algunha vaca para abastecer as esixencias de restaurantes que demandan especificamente a carne de vaca, e non só a de boi.

Dun xeito máis puntual, venden algúns animais para outras explotacións. Neste caso, teñen demanda tanto de xovencas como de vacas. “Hai tempadas que tes moitos compradores para a vida e outras que non aparece ningún”, recoñece Míguez.

Cría de bois

No 2011, comezaron a criar bois logo dun convenio co Concello de Allariz para a promoción deste tipo de carne. É un acordo polo que a administración aporta unha compensación por estes animais á par que contribúe facilitando a limpeza do monte para que poidan dispoñer de pastos. “Comezamos criándolle 5 animais e agora xa chegamos a criar entre 15 e 20 por ano”, detalla.

Polo xeral, estes animais permanecen no monte ata que teñen 5 anos, momento no que os levan a outra explotación onde finalizan a súa ceba. “Co que comen no monte, a carne destes animais apenas ten graxa, polo que neste último período no cebadeiro varíanlle a alimentación para conseguir que na carne se infiltre tamén algo de graxa e sexa máis saborosa”, matiza.

Os bois que crían son para a Festa do Boi de Allariz e para a promoción da carne destas razas

Xunto cos animais que crían para cebar, tamén destinan unha parte dos seus machos para a Festa do Boi, unha das principais citas turísticas de Allariz, e na que os bois son protagonistas. “Sempre temos 6 bois preparados para levar á festa e asegurar que os animais non sufran nas carreiras polas rúas e, se esvaran e se mancan, non teñan que seguir correndo”, concreta Míguez.

Emprego no monte

O rabaño permanece todo o ano no monte, xa que dispoñen de refuxios e zonas de arborado, sobre todo de bidueiros e carballos, onde os animais poden acubillarse nos días máis fríos. “A pesar de que é unha zona que está alta, preto dos 900 metros de altitude, non adoitan buscar refuxio, prefiren permanecer todas xuntas no medio do prado”, apunta.

A alimentación das reses baséase no pasto das pradeiras que rexeneraron no monte e compleméntase con silo, herba seca e penso ecolóxico, a base de cereais como o millo. Encárganse de producir os seus propios forraxes aínda que dependo da seca, algunhas tempadas vense obrigados a mercar máis alimento. Na campaña pasada fixeron arredor duns 250 rolos de silo e uns 1.500 de herba seca.

Para a supervisión e coidado do rabaño teñen contratada unha persoa durante todo o ano, aínda que en momentos puntuais para levar a cabo determinadas tarefas como a desparasitación, o saneamento ou a colocación de chapas dos animais, contratan máis persoal.