Baixada na recría frisoa en Silleda e suba dos cruces industriais

A Central Agropecuaria de Galicia-Abanca rexistrou este martes unha baixada dos prezos dos becerros de recría de raza frisoa, mentres que nos animais de cruces industriais houbo subas tanto na recría como nos carniceiros. A tendencia do vacún maior foi á baixa esta semana. Nas mesas de cotizacións, o porcino sobe tanto no porco cebado como nos leitóns. Tamén se produciron incrementos nos prezos dos ovos.

No referido á recría, os becerros de raza frisoa rexistraron unha baixada xeral das cotizacións. Nos animais de menos de 20 días o prezo reduciuse en 2 euros, ata os 61 euros. Na sección de entre 20 e 50 días, a máis numerosa e representativa, o prezo situouse en 80 euros, 4 euros por debaixo do acadado a feira pasada. Os becerros de máis de 50 días foron a única excepción da xornada e rexistraron un incremento dos prezos de 7 euros para situarse en 109 euros.

Nos becerros de recría de cruces industriais a tendencia foi á alza e a única baixada produciuse nos animais máis novos, os de menos de 20 días, que pasaron a cotizarse a 248 euros, logo dunha caída de 96 euros. No caso dos becerros de entre 20 e 50 días o prezo medio foi de 356 euros, tras un incremento de 8 euros. Nos animais de máis de 50 días a suba foi de 23 euros, para situarse en 450 euros.

En canto ós becerros carniceiros, nos de raza Frisoa o prezo foi de 525 euros para os machos, 10 euros por debaixo do rexistrado a comezos de mes, e logo de que a semana pasada non se contabilizaran animais nesta categoría. Nos tenreiros de razas industriais o prezo incrementouse en 77 euros con respecto á semana pasada, para situarse en 856 euros. Nas femias desta sección a suba foi de 87 euros e acadaron os 720 euros de media.

A tendencia foi á baixa no gando de vacún maior, a excepción das vacas de primeira categoría onde se rexistrou un incremento do prezo de 16 euros con respecto da semana anterior para quedar en 1.098 euros. Nas vacas de segunda o prezo reduciuse 8 euros ata os 716 euros de media e as vacas de desvelle cotizáronse a 441 euros, un euro menos que a semana pasada.

Subas no porcino e os ovos

En canto ó porcino, as mesas de cotizacións acordaron subir esta semana os prezos tanto do porco cebado como dos leitóns. No caso do porco cebado os incrementos oscilan entre os 0,01 e os 0,04 euros, dependendo das categorías. Así, o porco cebado selecto e normal rexistraron un incremento de 0,01 euros e sitúanse en 1,465 e 1,440 euros o quilo respectivamente. A categoría de Canle II cotízase a 1,870 euros o quilo logo dunha suba de 0,013 euros e os porcos de desvelle atópanse entre 0,79 e 0,85 euros, tras un incremento de 0,040 euros, a suba máis significativa da xornada.

Os leitóns continúan coa tendencia á alza e esta semana rexistran unha nova suba de 2 euros por animal en tódalas categorías. O bacoriño de 20 quilos procedente dunha única granxa acada os 67 euros e os animais chegados de varias ganderías cotízanse a 62 euros. O prezo por quilo é de 3,35 e 3,1 euros respectivamente.

Os ovos tamén experimentaron un novo incremento dos prezos de 0,02 euros para case tódalas categorías. Os ovos de tamaño XL foron os únicos nos que se mantivo o mesmo prezo, cotizándose a 1,46 euros a ducia. Mentres, no resto de categorías, logo dese incremento de 0,02 euros, os prezos quedaron da seguinte maneira: a ducia de ovos da categoría L cotízanse a 1,33 euros, os da M acadan os 1,22 euros e no caso da S cotízanse a 1 euro a ducia. O prezo das galiñas de desvelle mantense sen cambios e continúa entre os 0,06 e os 0,14 euros por quilo.

Esta semana tampouco houbo cambios no prezo do coello, que se cotiza a 2,30 euros o quilo na Lonxa de Madrid.