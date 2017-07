Arranca a IXP Vaca e Boi de Galicia

As explotacións gandeiras xa poden inscribirse no novo selo. Créase o Consello Regulador das Indicacións Xeográficas Protexidas de Carne de Vacún de Galicia, que tamén xestiona a IXP Ternera Gallega

Desde hoxe, as explotacións de vacún de Galicia xa poden inscribir animais na nova Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Vaca e Boi de Galicia, logo de que lle fose concedida a protección nacional transitoria. Será preciso un acabado mínimo de 6 meses antes de que as vacas e bois inscritos sexan sacrificados, polo que a primeira carne da IXP entrará no mercado a comezos do 2018.

O novo selo ampara ás vacas sacrificadas en Galicia que tiveran alomenos un parto e ós bois de alomenos 48 meses e que foran castrados antes do ano de vida. O selo inclúe ás principais razas de gando vacún existentes en Galicia: rubia galega, morenas galegas, asturiana dos vales, limusina, rubia de Aquitania, pardo alpina e frisona. Para que sexan recoñecidos na IXP, os animais deben nacer, criarse, engordarse, sacrificarse e despezarse en Galicia.

A nova IXP busca rematar co fraude que se dá no mercado co uso de termos como vaca galega ou boi galego

Outro requisito radica na conformación da canal e no grao de engraxamento que deben presentar as reses, pois búscase a obtención de carne de calidade, que recibira un acabado axeitado. En vaca, esíxese unha conformación E, U, R ou O (excepto O-), cun grao de engraxamento mínimo de 3 (nunha escala do 1 ó 5); en tanto en Boi pídese unha conformación de E, U ou R e un engraxamento mínimo de 4.

O regulamento completo da nova indicación publicouse onte no Diario Oficial de Galicia. A IXP Vaca e Boi de Galicia estará xestionada polo Consello Regulador das IXPs de Carnes de Vacún de Galicia, que tamén pasa a asumir a coordinación de Ternera Gallega. Preside ese Consello Jesús González, que va xiña presidindo ata agora a IXP Ternera Gallega.

Perspectivas

As perspectivas da nova IXP apuntan a que a medio prazo haberá unhas 10.000 explotacións inscritas, cun sacrificio anual duns 30.000 animais ó ano. Do interés que suscita no sector dá conta a amplia asistencia, superior ás 300 persoas, que obtivo onte unha xornada técnica sobre a IXP organizada en Lugo. Asistiron principalmente ó encontro gandeiros e tamén industriais e distribución comercial.

Un dos obxectivos da nova IXP pasa por rematar co uso fraudulento de termos como carne galega, vaca galega ou boi galego, entre outros. A partir de agora, existirá un selo que certifica a procedencia e calidade da carne de vaca e boi de Galicia.