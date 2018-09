Adxudicadas as catro xovencas poxadas en Pedrafita a unha mesma gandería

A poxa organizada pola Asociación de Criadores de Rubia Galega (Acruga) en Pedrafita do Cebreiro concluíu coas catro xovencas adxudicadas polo prezo de saída, 1.800 euros. Os animais, que quedan todos nunha mesma gandería de Pedrafita do Cebreiro, proceden do centro de recría Gayoso Castro, xestionado por Acruga.

As xovencas poxadas tiñan entre 18 e 24 meses, cunha preñez de entre 2 e 4 meses. A explotación que se fixo cos animais na subasta abonará 1.800 euros por cada un, tendo unha axuda de 200 euros á compra por parte de Caixa Rural Galega, como é habitual nas subastas organizadas por Acruga. Esta é a segunda subasta da tempada, tras o verán, logo da celebrada a comezos de mes na Fonsagrada.