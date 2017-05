Publicadas as axudas para seguros agrarios no 2017

En gandería, as pólizas poden subscribirse a partir do 1 de xuño.

Administración convocante: Consellería do Medio Rural

Prazo:

Resumo:

A Consellería do Medio Rural vén de publicar a orde pola que convocan as axudas para a suscripción de seguros agrarios. O apoio á suscripción de seguros diríxese a agricultores e gandeiros, que non teñen que presentar ningunha solicitude para pedir a axuda, pois a axuda tramítase de xeito automático coa formalización do correspondente seguro. O único requisito é facer a formalización do seguro dentro dos periodos de suscripción previstos pola normativa.

Nos sectores gandeiros, a maioría das pólizas inician o seu periodo de suscripción o 1 de xuño, salvo o seguro por perda de pastos, que comeza o 1 de xullo, e o de apicultura, que se inicia o 1 de setembro. O de cultivos forraxeiros iníciase o 15 de novembro.

Poden consultarse tódolos periodos de suscripción nos anexos da orde publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia. Medio Rural destaca que as axudas cubren o 16% das pólizas en gandería e o 22% en agricultura.