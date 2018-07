Convócanse as axudas para constituír sociedades de fomento forestal (Sofor)

Administración convocante: Consellería do Medio Rural

Prazo: Ata 24/08/2018

Resumo:

A Consellería do Medio Rural publica este luns no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de axudas para a constitución de sociedades de fomento forestal (Sofor), a principal aposta da Xunta de Galicia para agrupar a xestión do monte e facelo máis rendible para os propietarios. Ata o de agora hai 11 SOFOR constituídas na Comunidade.

Estas axudas poderanas solicitar as asociacións de propietarios forestais a través dos representantes que designen.

A través desta liña de subvencións poderanse financiar os seguintes custos:

a) O custo de identificación dos predios e clasificación dos terreos situados dentro da superficie de actuación, nos cales se aplique un sistema acreditado e obxectivo de valoración dos dereitos de aproveitamento forestal.

Inclúense os traballos necesarios para comprobar se a cartografía catastral se corresponde coa realidade; alí onde se detecten erros, o traballo incluirá a elaboración dunha representación gráfica alternativa validada polo Catastro. Trasladaranse os límites reais sobre plano e efectuarase unha valoración do voo.

b) Os custos de impulso á Sofor que se pretende constituír. Abarca os gastos derivados da localización dos propietarios, da comprobación das súas propiedades e dos labores de información necesarios para lograr que cedan os seus predios á sociedade.

c) Os gastos de constitución da Sofor. Comprenden os gastos de redacción de estatutos, de elaboración da escritura de constitución da sociedade, de notaría e de inscrición no Rexistro mercantil.

d) A instalación obrigatoria dun cartel informativo nun lugar visible nos terreos obxecto da subvención.

O IVE non é subvencionable.

Importe

A contía total desta convocatoria de axudas ascende a 850.000 €, coa seguinte distribución:

– Anualidade 2018: 250.000 €.

– Anualidade 2019: 600.000 €.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes de subvencións será dun mes, que comezará o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. É dicir, ata o 24 de agosto.