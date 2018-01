Convocadas as axudas para paliar os danos do lobo nas ganderías

Administración convocante: Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Prazo: Ata 30/09/2018

Resumo:

O Diario Oficial de Galicia publica este mércores a orde pola que se establecen as bases das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2018.

Poderanse acoller a estas axudas as persoas propietarias do tipo de gando e que fose afectado por ataques de lobos dentro da Comunidade Autónoma. Esta orde comprende as axudas para os danos producidos polo lobo que se comuniquen desde o 1 de outubro de 2017 ata o 30 de setembro de 2018.

Contía das axudas:

Baremo utilizado para o pagamento de axudas polos ataques do lobo:

Especie Clase e idade Custo calidade normal Custo calidade selecta (*) Ovino Cordeiro < 12 meses 58 € 88 € Ovino Adulto ≥ 12 e < 6 anos 102 € 124 € Ovino Adulto ≥ 6 anos 26 € 31 € Cabrún Cabrito < 12 meses 73 € 109 € Cabrún Adulto ≥ 12 e < 6 anos 102 € 131 € Cabrún Adulto ≥ 6 anos 26 € 31 €

(*) Razas incluídas no Catálogo oficial de razas de gando de España (anexo I do Real Decreto 2129/2008) ou calquera outra de pura raza.

Especie Clase e idade Raza celta Porcino Leitón < 3 meses 90 € Porcino Porco ≥3 meses e < 6 meses 150 € Porcino Porco ≥6 meses e < 9 meses 200 € Porcino Porco da ceba ≥ 9 e < 12 meses 300 € Porcino Porco da ceba ≥ 12 meses 380 € Porcino Reprodutoras 360 € Porcino Reprodutora preñada 400 € Porcino Reprodutor 450 €

Especie Clase e idade Custo rubia galega Custo outras razas autóctonas* Custo vacún leiteiro Resto de reses de gando vacún Vacún Becerro < 2 meses 305 € 360 € 240 € 240 € Vacún Becerro ≥ 2 meses e <4 meses 383 € 458 € 305 € 305 € Vacún Becerro ≥ 4 meses e <6 meses 639 € 839 € 560 € 560 € Vacún Becerro ≥ 6 meses e <1 ano 658 € 867 € 579 € 579 € Vacún Vacún ≥ 1 ano e < 2 anos 879 € 1.150 € 958 € 767 € Vacún Vacún ≥ 2 anos e < 6 anos 1.199 € 1.799 € 1.597 € 1.199 € Vacún Vacún ≥6 anos e <9 anos 958 € 1.318 € 879 € 879 € Vacún Vacún ≥ 9 anos 575 € 718 € 480 € 480 €

Cachena, caldelá, vianesa, limiá e frieiresa

Especie Clase e idade Custo pura raza galega Custo outros cabalos Equino Poldro < 2 meses 198 € 158 € Equino Poldro ≥ 2 meses e < 4 meses 258 € 198 € Equino Poldro ≥ 4 meses e < 6 meses 396 € 330 € Equino Poldro ≥ 6 meses e < 1 ano 594 € 496 € Equino Equino ≥ 1 ano e < 2 años 634 € 541 € Equino Equino ≥ 2 anos e < 10 anos 792 € 594 € Equino Equino ≥ 10 anos 594 € 449 € Asnal Asnal < 1 ano 60 € Asnal Asnal ≥ 1 ano e < 10 anos 200 € Asnal Asnal ≥ 10 anos 150 € Mular Mular < 1 ano 100 € Mular Mular ≥ 1 ano e < 10 anos 300 € Mular Mular ≥10 anos 225 €

O importe asignado é de douscentos setenta e nove mil novecentos cincuenta e oito euros (279.958,00 €), unha cantidade inferior aos 380.000 euros consignadas pola Conselleríña na anterior convocatoria de axudas.

Este importe incrementarase nun 30 % cando afecte explotacións dos seguintes concellos:

– Provincia da Coruña: Aranga, As Pontes de García Rodríguez, Curtis, Dumbría, Mazaricos, Melide, Monfero, Muxía, Ortigueira, Santiago de Compostela, Sobrado, Toques e Vimianzo

– Provincia de Lugo: Abadín, Alfoz, A Pastoriza,. Baralla, Cervantes,. Chantada. Cospeito., Friol,. Guitiriz. Láncara. Mondoñedo. Monterroso. Muras, O Saviñao, O Corgo, O Incio, O Páramo, O, Valadouro, Outeiro de Rei. Ourol, Pol, Riotorto, Samos, Triacastela, Vilalba, Xermade

– Provincia de Ourense: Allariz, A Bola, A Teixeira, Avión, Baltar, Bande, Beariz, Calvos de Randín, Carballeda de Avia, Cualedro, Entrimo, Lobeira, Lobios, Maceda, Melón, Montederramo, Muíños, Nogueira de Ramuín, O Bolo, Os Blancos, Rairiz de Veiga, Viana do Bolo, Vilar de Barrio, Vilar de Santos e Xinzo de Limia.

– Provincia de Pontevedra: A Cañiza, A Estrada, A Lama, Cerdedo, Covelo, Cuntis, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín e Valga

Axudas por animais feridos en ataques

No caso de animais feridos, a axuda estimarase en función dos gastos veterinarios producidos e acreditados (enténdese por gasto veterinario tanto a actuación do persoal profesional como o tratamento prescrito), nunha contía que, en ningún caso, poderá exceder o límite das contías previstas no anexo I desta orde.

Cando os animais feridos sexan varios exemplares, admitiranse facturas conxuntas do servizo veterinario nas cales se relacione de xeito individual cada un dos animais feridos, con referencia á súa idade e á súa identificación individual, de ser o caso.

No caso de animais que, tras o tratamento prescrito, morran como consecuencia das feridas producidas polo acto de depredación, a axuda poderá superar o límite das contías previstas nesta orde. Nestes casos a axuda estimarase en función das contías previstas nesta orde por animal e mais os gastos veterinarios producidos e acreditados ata un máximo do 10 por cento das anteditas contías.

Os gastos de eutanasia producidos e acreditados serán compensables nunha contía que, en ningún caso, poderá exceder o límite das contías previstas por animal nesta orde.

Prazo de presentación de solicitudes

a) Para os danos comunicados entre o 1 de outubro de 2017 e a entrada en vigor desta orde, o prazo de presentación será de 45 días naturais contados a partir da entrada en vigor desta orde.

b) Para os danos ocasionados a partir da entrada en vigor desta orde, o prazo de presentación será de 45 días naturais contados desde o día seguinte ao da comunicación do dano.

Como comunicar o ataque?

Nas vinte e catro horas seguintes ao ataque no caso de gando en réxime intensivo e nas setenta e dous horas no caso de gando en réxime semiextensivo ou extensivo, as persoas propietarias das reses deberano pór en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio mediante unha chamada, no horario hábil, ao teléfono 012, na cal se lles facilitará unha clave que servirá para acreditar a chamada e identificar o expediente.

O horario hábil de atención telefónica é desde as 8.00 ata as 20.00 horas, de luns a venres, e desde as 8.00 ata ás 17 horas 30 minutos os sábados.

Para os danos constatados entre as 17 horas 30 minutos dos sábados e as 8.00 horas dos luns, a comunicación da constatación do ataque realizarase nas vinte e catro horas seguintes contadas desde as 20.00 horas do domingo.

Os animais mortos non poderán ser manipulados para non obstaculizar o labor investigador dos/das axentes que se despracen ao lugar para valorar os feitos e elaborar a correspondente acta. Para isto tomaranse as medidas oportunas para evitar, no posible, a alteración do escenario do acto de predación e evitarase en todo caso o seu traslado do lugar dos feitos.

Os animais feridos poderán ser atendidos por persoal veterinario coa menor manipulación posible co obxecto de non entorpecer o labor investigador.