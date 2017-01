Axudas para comunidades de regantes e asociacións veciñais e de mulleres rurais

Administración convocante: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Prazo: Ata 20/02/2017

Resumo:

A Xunta de Galicia convocou axudas dirixidas a comunidades de usuarios de augas, asociacións veciñais e colectivos de mulleres rurais. As subvencións oriéntanse a financiar investimentos, tanto de obra como de equipacións, en camiños veciñais, traídas de augas e inmobles da súa titularidade ou sobre os que teñen dereito de uso.

A cantidade total prevista para as axudas é de un millón de euros. As solicitudes resolveranse por orde de entrada, ó tratarse de subvencións en concorrencia non competitiva. Cada proxecto poderá recibir un máximo de 12.000 euros no caso de investimentos en instalacións e de 5.000 euros se se trata de equipamentos.

Esta convocatoria publicouse o pasado venres 20 de xaneiro e o prazo de solicitude remata o 20 de febreiro.