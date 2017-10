Axudas do IGAPE para viticultores, e produtores de castaña e pataca afectados polas xeadas e a saraiba

Administración convocante: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

Prazo: Ata 20/10/2017

Resumo:

O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) publica este venres no Diario Oficial de Galicia as bases das liñas de apoio para o acceso ao financiamento bancario para viticultores, e produtores de castaña e pataca afectados polas xeadas e a saraiba.

En concreto, poderán acceder a estas liñas de financiamento as pequenas e medianas empresas, incluídos os autónomos que desenvolvan a actividade económica de produción ou transformación de uva ou castañas e se viran afectadas polas xeadas dos días 27 e 28 de abril ou polas sarabias do 27 de agosto, así como as produtoras de pataca, cereal, horta e froiteiras afectadas polas sarabias do día 6 de xullo.

Os posibles beneficiarios limítanse a varios concellos das provincias de Lugo e de Ourense.

Tamén poderán acceder á condición de beneficiarias as comunidades de bens, sociedades civís ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo as actividades ou se atopen na situación que motiva a concesión da axuda.

Neste caso, o préstamo deberá estar formalizado a nome da entidade e deberá ser asinado por cada un dos seus membros. No caso das cooperativas, o préstamo poderá estar asinado por un representante da entidade, logo de autorización dela, ou polos cooperativistas, que asumirán a débeda en proporción á súa porcentaxe de participación.

Liñas de apoio:

Os apoios poderán materializarse a través de dúas liñas:

Liña 1: refinanciamento de pasivos.

Liña 2: apoio ao circulante.

Trátase, por tanto, de préstamos bonificados polo IGAPE, a custo cero, para financiamento de circulante ou refinanciamento de pasivos.

O orzamento do IGAPE para esta liña de apoios é de 500.000 euros para o exercicio 2017.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 20 de outubro.

O prazo de presentación de solicitudes por parte do interesado nas entidades financeiras comezará o día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia e rematará o 20 de outubro de 2017.

As entidades financeiras deberán solicitar as axudas financeiras no Igape, en nome do interesado, até o 15 de novembro de 2017.