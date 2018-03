Xornada sobre “Novas perspectivas no control do oídio e o black rot no viñedo”

Data inicio: 18/04/2018

Data fin: 18/04/2018

Lugar: Arnoia Caldaria Hotel Balneario, Acceso Vila Termal, A Arnoia, España

O vindeiro 18 de abril, a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA), organiza as segundas xornadas técnicas sobre “Novas perspectivas no control do oídio e o black rot no viñedo”, coa participación de destacados expertos na materia.

Desenvolveranse no Hotel Balneario Arnoia Caldaria (Arnoia – Ourense), en xornada de mañá, coa colaboración do Concello de Arnoia, a Fundación Juana de Vega, o CRDO Ribeiro e o Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL).

O prazo de inscrición rematará o día 16 de abril.