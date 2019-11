Xornada sobre as fórmulas de sociedades para xestionar as explotacións agrogandeiras

Data inicio: 04/12/2019

Data fin: 05/12/2019

Lugar: Xunta De Galicia - Edificio Administrativo - Lugo, Ronda da Muralla, Lugo, España

A área de Servizos Agrarios de Lugo organiza unha xornada técnica sobre as distintas formas de empresas societarias que se poden crear para xestionar unha empresa agraria.

A xornada ‘A empresa agraria: Análise de fórmulas societarias” levarase a cabo durante os días 4 e 5 de decembro no edificio Administrativo da Xunta de Galicia, en Lugo. O primeiro día a formación terá lugar na Sala Muralla, e o segundo día na sala de informática. As sesións contarán cunha parte teórica e un taller práctico no que se abordarán vantaxes e inconvintes de cada un dos tipos de sociedade así como aspectos fiscais e contables destas fórmulas.

As persoas interesadas en participar na xornada deberán inscribirse enviando un email a jose.rocha.grande(arroba)xunta.es ou a oac.seca.lugo(arroba)xunta.gal. As prazas son limitadas polo aforo da sala onde se imparte.

A iniciativa formativa encádrase dentro do Plan de Transferencia Tecnolóxica que programa a Consellería de Medio Rural, a través da Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal).

Detallamos o programa da xornada:

Día 4 de decembro

Horario: 16.00 – 20.30 horas.

Presentación da xornada.

Primeira ponencia:

Tipoloxía de sociedades adaptadas ás explotacións agrarias galegas.

Taller práctico:

Posibilidades efectivas das distintas fórmulas societarias. Vantaxes e inconvintes.

A formación correrá a cargo da Asesoría Álvarez Real, de Lugo.

Día 5 de decembro

Horario de 9.30 – 14.30 horas.

Presentación da sesión

Aspectos prácticos fiscais das sociedades.

Aspectos prácticos contables.

Impartida pola Asesoría Contaproga, de Lugo.