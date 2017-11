Xornada de tracción animal este fin de semana en Lobios

Data inicio: 10/11/2017

Data fin: 12/11/2017

Lugar: Lovios, Ourense, España

A Asociación Galega de Tracción Animal (Agatran) e a Asociación Á Molida organizan para este fin de semana na localidade ourensá de Lobios unha xornada de tracción animal.

A xornada desenvolverase integramente nas instalacións da sede do Parque Natural do Xurés. Contará coa participación de expertos na materia e incluirá demostracións prácticas sobre as múltiples posibilidades que ofrece a tracción animal tanto na agricultura, na explotación forestal ou na gandería.

De feito, dende Agatran destacan que “nos últimos anos ten gañado a tracción animal un papel importante como alternativa complementar á tracción motorizada, co aumento do uso de tal tecnoloxía en pequenas e medias explotacións agrícolas (horticultura, viña, xestión forestal) nos países máis desenvolvidos da Europa como Francia, Alemaña, Reino Unido, Suecia ou Suíza entre outros, onde se comprobou a súa viabilidade económica, aliada a un menor impacto sobre o medio”.

Preténdese dotar participantes de información adecuada que permita recoñecer na tracción animal unha solución moderna, de menor impacto e economicamente viable, competitiva e sustentable, como complemento ou mesmo en alternativa aos modelos convencionais normalmente utilizados.

Contacto: [email protected] tlf.- 696532995

Programa das xornadas:

Venres día 10:

17:30 a 18:00 Recepción dos participantes.

18:00 a 19:00 A tracción animal no século XXI. João Brandão Rodrigues.

19:00 a 20:00 Documentario.

Sábado día 11:

9:00 a 9:45 Ecoloxía e ordenamento dos espazos forestais. José Castro.

9.45 as 10.30 Xestión forestal e tracción animal. Alfred Ferrís García.

• Xestión forestal sustentable.

• Aplicacións da tracción animal en operacións de xestión forestal: aspectos a

considerar.

10:30 a 11:00 Pausa e desprazamento ao campo de práctica.

11:00 as 13:00 Contidos prácticos. Alfred Ferrís García e Jesús de Gabriel:

• Arreos específicos utilizados no traballo forestal.

• Ferramentas específicas utilizadas no traballo forestal con tracción animal.

13:00 a 14:00 Pausa para xantar.

14:00 a 17:30 Técnicas de traballo no medio forestal. Alfred Ferrís García

17:30 a 18:00 Pausa e volta á Sede do Parque.

18:00 Debate: A tracción animal como alternativa para os montes galegos.

19:00 Final dos traballos

Domingo día 12:

9:00 as 10.30 Horticultura e tracción animal. Viticultura e tracción animal. Alfred Ferrís García.

10.30 as 11:00 Pausa e desprazamento ao campo de práctica.

11:00 as 13.30 Traballos hortícolas con tracción animal. Alfred Ferrís García.

13:30 a 14:30 Pausa para xantar.

14.30 as 17:00 Traballos na viña com tracción animal. Alfred Ferrís García.

17:00 Final dos traballos

Descarga aquí o programa e a folla de inscrición.

Breve Curriculum vitae dos formadores

Alfred Ferris Garcia

Agricultor ecolóxico adicado ao traballo con animais (principalmente eguas e cabalos) dende hai 27 anos. Traballa actualmente como autónomo, realizando traballo para terceiros, principalmente na area da viticultura.

Valenciano de orixe, con formación tradicional hortícola valenciana e autodidacta, vive e traballa actualmente nunha explotación ecolóxica na rexión da Sierra del Segura, en Albacete.

Colabora regularmente como formador con escolas agrícolas, outras institucións de ensino profesional e superior e ONGs, en cursos de formación, palestras e demostracións sobre o uso moderno de tracción animal ao nivel agro-forestal.

É tamén organizador de cursos avanzados de especialización na area da tracción animal, levados a cabo na propiedade na que vive e traballa, principalmente durante o período do verao.

Está acreditado como formador en tracción animal polo Lycee Agricole de Montmorillon (Francia), inserido no programa de formación e calidade Equus-Gaia.

José Castro

Natural de Viana do Castelo, Jose Castro é Enxeñeiro Forestal (UTAD, 1988) e Arquitecto Paisaxista (Universidade do Porto, 2012). É mestre en Ordenamento Rural Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes, 1996) e en Arquitectura Paisaxista (Universidade do Porto, 2012) e Doutor en Ciencias Ambientais (Universidad de Alcalá, 2005).

Despois do seu paso pola industria – SONAE, CELPA – é actualmente profesor Adxunto na Escola Superior Agraria do Instituto Politécnico de Bragança (Departamento de Ambiente e Recursos Naturais), impartindo areas como os Sistemas de Información Xeográfica, Ecoloxía da Paisaxe, Planeamento do Territorio e Turismo e Recreio da Natureza, tanto a nivel de licenciatura como de mestrado.

É actualmente membro do Conselho de Acreditação e Qualificação da Ordem do Engenheiros, tendo sido anteriormente vogal do Colegio Nacional e Coordenador do Colegio Regional do Norte de Engenharia Florestal. E membro fundador a Associação Portuguesa e Tracção Animal, membro da Sociedade Portuguesa de Ecologia, da Sociedade Portuguesa de Ciencias Florestais e da Associação Portuguesa de Ecologia da Paisagem, a cal presidiu entre 2005 e 2008.

João Brandão Rodrigues

Natural de Paredes de Coura, João B. Rodrigues, é licenciado en Medicina Veterinaria pola Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (2007), sendo especialista en “Odontologia e Cirurgía Maxilofacial Veterinarias” pola Universidade Complutense de Madrid (2011) e Doutorado en Ciencias Veterinarias pola Universidade de Tras-osMontes e Alto Douro (2013).

Como profesional, adicouse dende sempre aos equinos de traballo, principalmente aos asnos, participando regularmente en proxectos internacionais directamente relacionados coa saúde e benestar dos equinos de traballo, tanto como consultor externo para as cuestións de saúde e benestar, como instrutor na súa area de especialización.

Participa de forma regular en encontros científicos nacionais e internacionais como orador, sendo tamén autor de diversas publicacións científicas. Actualmente e Profesor Auxiliar na Faculdade de Medicina Veterinaria da Universidade Tras-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

É membro fundador a Associação Portuguesa e Tração Animal, asumindo actualmente as funcións de Presidente, onde ten organizado de forma regular actividades de promoción e formación da tracción animal.

Jesus de Gabriel Pérez

Natural de Toro (Zamora), Jesus de Gabriel Perez licenciouse en Medicina Veterinaria pola Universidade de Córdoba, téndose adicado dende entón ao traballo con grandes animais.

Asume dende hai 16 anos un papel activo na ASZAL – Asociacion Nacional de Criadores de la Raza Asnal Zamorano-Leonesa, onde traballa como médico veterinario especialista en burros, tendo xa asumido o cargo de Presidente, sendo actualmente o Secretario técnico e o Director técnico do libro xenealóxico do Asno Zamorano-Leones.

Colabora regularmente como formador en cursos e obradoiros enfocados na saúde e benestar de equinos, dirixidos a alumnos e profisionais na área da medicina veterinaria, pero tamén a criadores e propietarios de burros.

Nos últimos anos tense adicado tamén a afondar os seus coñecementos en etoloxía e na doma natural de equinos, sendo formador nesta area en varios cursos a nivel ibérico. Criador de varias razas autóctonas, é hoxe un dos máis importantes criadores de Burro Zamorano- Leonés, sendo tamén agricultor ecolóxico de cultivos herbáceos.