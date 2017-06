Seminario sobre o impacto económico dos indicativos de calidade a nivel internacional

Data inicio: 09/06/2017

Data fin: 10/06/2017

Lugar: Facultade de Xeografia e Historia - USC, Praza da Universidade, Santiago de Compostela, España

O Instituto Galego de Calidade Alimentaria (Ingacal) organiza este venres 9 e sábado 10 un seminario para analizar o impacto económico e territorial dos indicativos de calidade no ámbito agroalimentario. A actividade enfócase cunha visión internacional, con presentación de casos de Brasil, Costa Rica e Galicia.

O seminario incluirá visitas ó Consello Regulador da IXP Ternera Gallega, a Sat A Pementeira (Herbón), produtores e elaboradores da denominación Pemento de Herbón; e a Lácteos Anzuxao (Lalín), fabricantes de queixo Arzúa-Ulloa e de Tetilla.

A parte teórica do curso desenvolverase na Facultade de Historia da Universidade de Santiago, en Compostela. As incripcións mantéñense abertas ata o 8 de xuño, ben no teléfono 881-99.72.76, ben a través do enderezo electrónico [email protected] , indicando nome e apelidos, número de teléfono, enderezo electrónico e institución ou empresa (se corresponde).

Pódese consultar o programa completo da xornada en Pdf na web da Consellería do Medio Rural.