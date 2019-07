Curso sobre a poda en verde da oliveira

Data inicio: 11/08/2019

Data fin: 11/08/2019

Lugar: San Amaro, Ourense, España

A Asociación de Produtores de Aceite e Aceituna de Galicia (Apaag) organiza unha nova xornada de formación centrada na poda en verde na oliveira, aínda que no curso tamén se asesorará ós asistentes sobre boas prácticas nas plantacións.

A sesión formativa terá lugar o domingo 11 de agosto a partir das 10:00 horas nun oliveiral no concello ourensán de San Amaro. A actividade ten un custo de 10 euros para os asociados da Apaag e de 50 euros para o resto de asistentes.

Esta actividade enmárcase dentro do programa anual de formación que desenvolve a asociación de produtores e que inclúe cursos de poda, charlas sobre o aceite galego, boas prácticas, catas, etc. O curso será impartido por Ramón Pulgar, experto oleícola de recoñecido prestixio e bo coñecedor do emerxente sector oliveiral en Galicia.

Para máis información, as persoas interesadas poden poñerse en contacto cos organizadores no correo: info (arroba) apag.gal ou no teléfono 692 700 034.