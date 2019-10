Curso de nivel alto de abatemento dirixido de árbores con cable e cabrestante

Data inicio: 25/10/2019

Data fin: 26/10/2019

Lugar: Centro De Capacitacion Forestal De Lourizán, Rúa Igrexa, Lourizán, España

O Centro de Formación Agroforestal de Lourizán, que organiza un amplo programa de cursos este outono, anuncia unha nova acción formativa sobre abatemento dirixido de árbores. A actividade, que se dirixe principalmente a profesionais do sector forestal e a persoas relacionadas co agro, abordará a corta de árbores con motoserra e a orientación da súa caída mediante o uso de cable e cabrestante.

O curso ten 10 horas de duración e desenvolverase na tarde do venres 25 e na mañá do sábado 26. A asistencia non ten custe, pero hai que anotarse enviando o formulario de inscrición ao enderezo electrónico [email protected]