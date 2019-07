Agaca organiza unha xornada sobre o cooperativismo leiteiro de Galicia e o Paquete Lácteo

Data inicio: 02/07/2019

Data fin: 02/07/2019

Lugar: Hotel OCA Puerta del Camino, Rúa de Miguel Ferro Caaveiro, Santiago de Compostela, España

A Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) reunirá este martes a medio cento de profesionais vinculados ó sector lácteo. Será nunha xornada que leva por título “Desenvolvemento do cooperativismo leiteiro galego: Paquete Lácteo” e que se celebrará no Hotel Oca Puerta del Camino. Entre os temas a abordar inclúense a reforma da Política Agraria Común (PAC), o novo marco regulador de aplicación sobre o Paquete de Produtos Lácteos, o progreso dos proxectos de Medio Rural no sector ou o acordo para o desenvolvemento do programa de prescrición e uso razoable de antibióticos.

Entre os oradores atópanse: Jorge J. Piñeiro, director xeral adxunto do FOGGA; Concha Gafo, do servizo xeral de leite e derivados lácteos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación; Marcos Barreiro, xefe de servizo para análise e informes da Consellería do Medio Rural; Miguel A. Pérez, director xeral de desenvolvemento rural da Xunta de Galicia e Victorio M. Collado, técnico de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Finalmente, e só para as entidades socias, desenvolverase unha reunión sobre a situación actual da cooperativa e Organización de Produtores(O.P.) Aprolac.

Pódese consultar neste Pdf o programa completo da xornada.