¿Que leva a un consumidor a mercar un novo produto alimentario?

Velaquí os resultados do estudo “¿Como se comportan os españois ante os alimentos innovadores?”, elaborado polo Ministerio de Agricultura a partir de 4.200 entrevistas a todos os axentes do sector agroalimentario

O director xeral da Industria Alimentaria, Jose Miguel Herrero, presentou este luns os resultados do estudo “¿Como se comportan os españois ante os alimentos innovadores?”.

Este estudo monográfico sobre os produtos novos, correspondente ao último trimestre de 2018, enmárcase no Barómetro do Clima de Confianza Agroalimentario, unha estatística oficial pertencente ao Plan Estatístico Nacional, que leva realizando desde 2003.

A partir de 4.200 entrevistas a todos os axentes do sector agroalimentario (produtores, industrias, almacenistas, distribuidores e consumidores), obtense un índice de confianza, un informe sobre aspectos xerais do sector agroalimentario e monográficos de interese para sector e consumidores.

Velaquí as conclusións sobre como reaccionan os consumidores ante os alimentos innovadores:

-A maioría de consumidores fíxase nos produtos novos cando acode ao seu establecemento de compra. Por sexo, as mulleres fíxanse máis que os homes, por idade, os entrevistados máis novos (25 a 39 anos) fíxanse máis que os máis maiores. Resultado moi similar ao obtido en 2016.

-Cando estes produtos aparecen no mercado, o 49,4% dos consumidores recoñece que aínda que nun principio non os adquire, co tempo termina probándoos. Un 18,9% manifesta probalos nada máis aparecer no establecemento e un 31,7% non cre nestes produtos. Por idade, os máis novos (25 a 39 anos) son os que máis atraídos se senten polas novidades. Respecto de 2016, diminúe a porcentaxe de entrevistados que non cre nestes produtos.

–A maioría (64,0%) merca estes produtos no seu establecemento habitual de compra. O coñecemento do produto pola boca a boca e a curiosidade pola novidade son os factores que máis inflúen á hora de adquirir os produtos novos.

-En canto ao prezo, os produtos novos considéranse algo caros, nunha escala de 0 (moi baratos) a 10 (moi caros), os consumidores outórganlle unha puntuación media de 6,12 puntos (5,93 en 2016). Resultados homoxéneos por sexo e idade.

-Desde o punto de vista do consumidor, os pratos preparados e os lácteos son os alimentos nos que a industria innova máis.

-A maioría de consumidores (73,9%) manifesta que as innovacións do sector agroalimentario cobren as súas necesidades (78,7% en 2016). Os resultados son homoxéneos por sexo. Por idade, a porcentaxe diminúe a medida que aumenta esta. O que máis interesa das innovacións de alimentos é que os novos produtos que saen ao mercado sexan produtos saudables.

-Atendendo á tipoloxía, as novidades que máis lle importan ao consumidor son os produtos baixos en azucres, produtos baixos en graxas, produtos producidos ecoloxicamente e os produtos libres de conservantes. Os que menos interesan son os produtos sen glute e os enriquecidos con vitaminas, omega, etc. Por sexo, as mulleres outorgan a todas as tipoloxías de produtos analizadas, con excepción dos produtos enriquecidos, maior importancia que os homes. Por idade, os entrevistados con idades entre 40 e 55 anos tamén outorgan a todas as tipoloxías de produtos analizadas maior importancia que o resto de entrevistados.

¿Que importancia teñen as seguintes tipoloxías á hora de comprar produtos novos?

Escala de 0 a 10 onde 0 sería que non lle importa nada e 10 que lle importa moito

¿Que lle interesa máis das innovacións de alimentos? (en %)

¿En que liñas de produtos cre que se innova máis?

¿Que determina a compra dos produtos novos que saen ao mercado?