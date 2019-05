Publicada a nova norma de calidade para o pan

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou hoxe no Boletín Oficial do Estado o Real Decreto polo que se aproba a norma de calidade para o pan. Con ela establécese unha fiscalidade positiva e garántese que os cidadáns adquiran produtos de calidade perfectamente caracterizados e etiquetados.

Tamén se facilita a innovación atendendo as novas necesidades dos consumidores e mellórase a información que reciben, clarificando as denominacións de venda.

A nova norma garante un alto nivel de calidade dos produtos, mellora a competitividade do sector español do pan e asegura a leal competencia entre industrias, establecendo as mesmas condicións a todos os produtores.

O Real Decreto, que entrará en vigor o próximo 1 de xullo, contempla, entre outras novidades, requisitos máis estritos para considerar un pan integral, esixíndose que o 100% da fariña empregada será integral e concreta a definición de masa nai.

Na norma hoxe publicada tamén se define a elaboración artesá do pan, introdúcese unha nova definición do pan común e limítase a cantidade de sal que se pode empregar na súa elaboración. A nova definición de pan común permite que a partir de agora, aplíquese un IVE reducido do 4% a moitos máis produtos que hoxe en día se consideran de consumo habitual nos fogares, como son os pans integrais, os pans doutros cereais distintos ao trigo e os pans elaborados con salvado.