Mondoñedo volve esta fin de semana ao Medievo co seu Mercado declarado Festa de Interese Turístico

Esta fin de semana, durante tres días, nas rúas do casco histórico de Mondoñedo os visitantes atoparanse con 150 postos e poderán gozar de máis de 80 actividades, entre as que destacan un concerto de música andalusí, cristiá e sefardí; bodas medievais ou un espectáculo único de luces na Catedral.

Ademais do Concello, que é un dos axentes impulsores desta iniciativa que xa é un referente na comarca e que cada ano gaña visitantes e participantes, o éxito do mesmo tamén se debe ao esforzo de voluntarios, traballadores municipais, comercio e hostalería local, e a outras tantas persoas que colaboran para que cada edición vaia a máis.

A alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, acompañada da directora de Turismo da Xunta de Galicia, Nava Castro, e dos representantes dunha das asociacións que participa activamente na organización e desenvolvemento do Mercado Medieval -Asociación Cultural Pasatempo-, e da entidade encargada da animación -Hípica Celta-, continuou en Santiago de Compostela a rolda de presentacións da XXVIII edición deste festexo, que se celebrará na cidade mariñá os días 9, 10 e 11 de agosto.

Declarada xa Festa de Interese Turístico Galego, tal e como subliñou Nava Castro, contará con preto de 150 postos e máis de 80 actividades. Deste xeito, durante eses tres días, nas rúas do casco histórico da cidade, os visitantes poderán mercar distintos produtos de artesanía e alimentación, pero tamén gozarán da ambientación da época grazas ás demostracións de oficios tradicionais e espectáculos de animación.

Elena Candia convidou aos santiagueses e a todos os galegos a achegarse eses días a Mondoñedo para gozar “dunha cita senlleira que mestura tradición e innovación”, e que se iniciará co pregón de Concepción López, filla de Pepín Agrelo; un dos impulsores deste encontro lúdico e cultural.

Principais atractivos

Un dos principais atractivos do evento será, debido a que é a primeira vez que se celebra no marco deste festexo, o concerto de música andalusí, cristiá e sefardí: “La Mujer en el Al-Andalus”, e a interpretación histórica sobre Mondoñedo a cargo da Asociación Cultural Pasatempo, tal e como apuntou na presentación o propio integrante da mesma.

Ademais das bodas medievais que son, segundo apuntou Candia, “outro dos puntos fortes desta edición”, haberá outro tipo de espectáculos como o torneo medieval ou o campamento medieval e infantil, e numerosas actuacións de rúa durante os tres días que dura a celebración.

Protagonismo para a Catedral

Coa programación deste ano, a organización tamén quere dar protagonismo á Catedral, onde se proxectará un xogo de luces na propia fachada. Será o sábado 10, día no que tamén se poderá desfrutar do espectáculo aéreo e do circo.

“Con isto suplimos os números de lume, que este ano non os hai para cumprir co plan de seguridade, garantindo así que non se produza ningún incidente. A cambio, iluminaremos a nosa Catedral cun impresionante espectáculo de luces que merece a pena ver”, explicou a alcaldesa.

“O éxito é traballo de todos”

A entidade local é un dos axentes impulsores desta iniciativa que xa é un referente na comarca e que cada ano gaña visitantes e participantes. Con todo, tal e como remarcou a máxima mandataria do Concello, o mercado non se podería levar a cabo sen os voluntarios, traballadores municipais, o comercio, hostalería local e outras tantas persoas que colaboran para que cada edición vaia a máis. “O éxito é traballo de todos”, informou.

Logo de presentalo a pasada semana en Oviedo e en Santiago, Elena Candia continuará dando a coñecer esta cita festiva nos vindeiros días noutros lugares de Galicia, en vilas entre as que se atopan, entre outras, Ribadavia, onde se celebra a coñecida Festa da Istoria.