Día Mundial do Leite: Beneficios e falsos mitos dun alimento básico para o ser humano

Con motivo do Día Mundial do Leite, que se celebra hoxe, 1 de xuño, Bayer retoma a campaña #EsLaLeche para promover o consumo de lácteos entre a poboación, desmontar mitos ao redor do leite, e apoiar o labor de gandeiros e veterinarios do sector.

A campaña desenvolverase en Twitter e Instagram e anima ás persoas que queiran participar a subir unha foto cun lácteo (leite, queixo, iogur?), contar por que lles gusta, engadir o hashtag #EsLaLeche e etiquetar a Bayer (@BayerEspana en Twitter, @bayerespanaoficial en Instagram).

Ademais, para aclarar as dúbidas e desmontar os mitos ao redor do leite de vaca, a compañía conta coa colaboración de Bárbara Romano, especialista en Nutrición Humana e Dietética do Hospital Clínic de Barcelona, que neste vídeo explica por que o leite #EsLaLeche.

A nutricionista destaca a importancia de incluír os produtos lácteos na dieta diaria, polo seu completo aporte nutricional e por ser unha das principais fontes de calcio: “Dentro dunha dieta saudable e equilibrada é importante manter o consumo de leite e lácteos porque son unha boa fonte de calcio biodisponible; é dicir, que o corpo humano absorbe moi ben grazas tanto á lactosa que contén como á vitamina D. Cabe destacar que é un alimento moi completo porque achega unha gran variedade de nutrientes: hidratos de carbono -en forma de lactosa- graxas, proteínas de boa calidade, minerais (calcio, potasio, fósforo, etc.) e tamén vitaminas A, B12 e D”, indica Bárbara Romano.

“Se non hai intolerancia ou alerxia, non existe unha razón para eliminar o leite da alimentación”

A especialista apunta que, se non hai intolerancia ou alerxia, non existe unha razón para eliminar o leite da alimentación e lembra que se se elimina o leite da dieta sen unha razón aparente, cando eventualmente se volva consumir, poida que o organismo non o tolere.

Así mesmo, Bárbara Romano explica as diferenzas entre a intolerancia ao leite de vaca e a alerxia á proteína do leite, así como as recomendacións sobre as cantidades de lácteos recomendadas segundo a idade, o peso e o sexo.

A iniciativa #EsLaLeche enmárcase dentro do compromiso de Bayer co benestar animal e con pór en valor o traballo que diariamente realizan gandeiros e veterinarios do sector do vacún de leite. A compañía ofrece apoio aos profesionais para que dispoñan das ferramentas necesarias que garantan o benestar das vacas e que estean sas, ben coidadas e felices.

Sobre o Día Mundial do Leite

O Día Mundial do Leite, que se celebra desde 2001, é unha data elixida pola FAO, a organización de Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura, para darlle ao leite un valor universal e conmemorar o mesmo día todas as actividades que se realizan en torno ao sector leiteiro en diferentes países.

Galicia súmase ao Día Mundial do Leite

Galicia súmase hoxe á celebración do Día Mundial do Leite, pondo en valor que a comunidade é unha das primeiras rexións europeas produtoras de leite, ocupando actualmente o oitavo posto dentro da UE.

O impulso deste sector ponse de manifesto tamén porque os máis de 7.000 gandeiros galegos facturan anualmente uns 800 millóns de euros en venda directa do leite e a produción no 2018 chegou aos 2,8 millóns de toneladas, aproximadamente o 40% de España, consolidando a Galicia como líder indiscutible no ámbito nacional.

Galicia é a oitava rexión europea produtora de leite

Un dos factores que inciden positivamente neste éxito é a aposta pola calidade que caracteriza o sector galego. Unha calidade que ten o seu sinal de identidade na marca Galega 100%, promovida pola Xunta, a través da Consellería de Medio Rural, e que xestiona o Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (Ligal).

Para afianzar este selo de calidade entre os consumidores, Medio Rural vén desenvolvendo unha intensa actividade de promoción. Só no que vai de ano, Galega 100% estivo presente en sete eventos diferentes relacionados coa gastronomía ou co deporte, caso do Forum Gastronómico da Coruña, a feira Xantar de Ourense ou Expor 2019. Así mesmo, fíxose promoción do seu consumo na carreira pedestre de Frades ou en varios partidos de baloncesto na cidade das Burgas.

Como parte desta actividade, desde o mes de xaneiro pasado repartíronse unhas 30.000 unidades de briks de leite amparado coa marca de calidade Galega 100%, xunto con folletos nos que se facilita ao consumidor información sobre como identificar este leite nos diferentes puntos de venda e coñecer as garantías e o significado da marca. O espazo de promoción de Galega 100% é unha mini carpa que incorpora un mostrador-expositor para almacenaxe e distribución de material. Así mesmo, conta con módulos expositivos para os briks de leite e paneis informativos sobre a marca de calidade.