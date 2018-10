Aguas de Mondariz, do balneario á mesa con selo de calidade

Decatarse das necesidades do mercado é unhas das claves para o éxito dunha empresa e foi un dos motivos para que Aguas de Mondariz sexa a día de hoxe unha das firmas destacadas en augas embotelladas. Esta empresa pontevedresa comezou a envasar auga polo empeño dos visitantes do Balneario de Mondariz por levar para as súas casas esas augas saudables. Pero manterse no tempo, chegar ós 145 anos de historia e distribuír auga galega a 40 países do mundo é froito tamén doutros factores.

Asentados nos municipios de Mondariz e Mondariz Balneario, na conca hidrográfica do río Tea, afluente do Miño, os mananciais dos que se abastece Aguas de Mondariz teñen unha mineralización equilibrada, “moi característica galega”, como apuntan dende a empresa. Estas son augas carbogaseosas e con ferro, que discorren por un substrato moi granítico que as diferenza dos seus competidores, ó outorgarlle “uns brillos dourados que amplifican a súa transparencia. En boca teñen unha entrada moi elegante, evoluciona moi ben ó largo do tracto dixestivo e deixa un retrogusto a eses matices minerais que ademais lle dan as propiedades saudables, xa que se trata dunha auga mineromedicinal”, concretan.

Estas características, á par de facer especiais estas augas fixéronas merecentes de contar con dous Diamond Taste Award outorgados polo prestixioso Instituto Internacional de Sabor y Calidad (iTQi), de Bruxelas. Ademais, é a única auga do mundo que conta con esta distinción por partida dobre.

Mananciais en plena Rede Natura

“Os labores de extracción, envasado, distribución e comercialización lévanse a cabo dende o máis absoluto respecto ás normas internacionais de calidade, baixo as que estamos certificados, pero tamén respectando ó medio ambiente”, explican desde a empresa. A planta de envasado atópase dentro da Rede Natura. “Se despois de 130 anos de actividade industrial, aínda existen valores naturais a protexer é que fixemos as cousas razonablemente ben”, argumentan.

Dada a riqueza das fontes tamén se estableceu un perímetro de protección mineira de 43 millóns de metros cadrados, onde está limitada a actividade humana, que debe ser planificada e controlada para evitar danos na calidade das fontes. Este foi un aspecto no que levan tempo investindo, pois parte dos seus beneficios van a investigacións hidroxeolóxicas nese espazo.

Neste senso de respecto ó medio, hai 20 anos que se adheriron ó Sistema de Ecoauditorias EMAS da Unión Europea, que certifica a aquelas empresas que son un exemplo na xestión das súas actividades.

Os mesmos mananciais pero co selo da evolución tecnolóxica En Augas de Mondariz levan empregando o mesmo acuífero dende fai 145 anos e ó longo deste tempo o que mudou foi a tecnoloxía e o volume de extracción “para adaptarse á demanda dos nosos clientes”, sinalan. Agora realizan unha extracción e condución da auga a través de mecanismos automáticos de alta tecnoloxía. Precisamente a tecnoloxía foi un dos cambios máis significativos na traxectoria da marca, cando pasaron de envasar, taponar, etiquetar, colocar en caixas e cargar botellas e caixas a man a facelo de maneira automática. Ademais de aumentar a produción, isto permitiulles incrementar os estándares de calidade. Na actualidade envasan 120 millóns de unidades ó ano.

Defensores de “devolver o casco”

Outro dos feitos máis significativos a nivel industrial foi a chegada do plástico a un sector que tradicionalmente envasaba exclusivamente en vidro. “Mondariz sempre se mantivo fiel ó vidro, pero a evolución do mercado e das necesidades dos clientes e consumidores demandáronnos os formatos de plástico”, comentan.

Mondariz entrou no mercado dos envases de plástico dun xeito tardío, xa que non sería ata os anos 90, o que lle permitiu manter unha boa porcentaxe de ventas en vidro reutilizable. “A maior parte do vidro que se vende en Mondariz é retornable. Somos fieis defensores do sistema de depósito, devolución e retorno, o sistema de ‘devolver o casco’ que se empregou toda a vida”, sentencian.

Centrarse no envasado da auga

Aínda que Aguas de Mondariz xurdiu ligado ó Balneario de Mondariz, as particularidades de cada un dos negocios, un turístico e outro industrial, con canais e clientes diferentes e necesidades propias, fixeron que se xestionasen de forma independente dende o 1994.

Outro dos cambios máis destacados que se levaron a cabo foi o traslado da fábrica de embotellamento. Inicialmente a planta de Auga de Mondariz atopábase no centro urbano de Mondariz Balneario, pero por razóns urbanísticas e turísticas trasladáronse ó termo municipal de Mondariz, a escasos 800 metros da ubicación orixinal. Esta ubicación actual acolleu inicialmente a segunda marca da firma, Fuente del Val. Esta marca conta tamén cunha dilatada traxectoria, posto que a data de Declaración Pública foi en 1897, é dicir, ten 121 anos. A fusión de ambas empresas, no ano 1973 prodúcese pola compra de Aguas de Mondariz por parte de Fuente del Val.

Non sería a última adhesión que rexistraría Aguas de Mondariz, xa que en 1995 a catalana Vichy Catalán adquiriu o 60% do capital da compañía galega.

Vivir da auga

Hai quen vive do aire… e quen vive da auga, como nesta zona de Pontevedra. E é que en Aguas de Mondariz levan máis de 140 anos comprometidos cun proxecto común onde a auga ten un papel esencial dende a máxima calidade do produto. Por iso é tamén unha das empresas que conta co selo de Galicia Calidade.

Boa proba disto é a expansión que tivo Aguas de Mondariz. No 1877, cando a familia Peinador Vela comeza a embotellar esta auga a súa distribución era realmente moi limitada. Pero xa a comezos dos século XX empezaron as exportacións a Cuba e Estados Unidos. Nestes momentos está presente xa en 40 países de todo o mundo cunha presencia moi significativa en Marrocos e Centro América. As exportacións representan a día de hoxe o 15% das vendas de Mondariz.