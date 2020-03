Zoetis fala da IBR na Xornada Top Gan de Vacún de carne en Sepor

A Unidade de Rumiantes de Zoetis estivo presente na feira Sepor, celebrada do 5 ao 8 de novembro en Murcia, mediante o seu patrocinio e participación na IV Xornada Top Gan de Vacún de Carne organizada por Foro Agro-Ganadero.

Unha xornada que contou coa colaboración da Interprofesional do Vacún de Carne (Provacuno), da ADS de Gando Bovino de Lorca e Puerto Lumbreras, e da Rexión de Murcia, e na que a compañía de saúde animal interveu cun relatorio sobre a Enfermidade Respiratoria Bovina, e máis concretamente sobre unha das enfermidades que engloba esta síndrome, a Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR). Así, Manuela Jiménez, xerente de Mercadotecnia de Rumiantes de Zoetis, falou sobre o papel desta patoloxía na ERB, e expuxo medidas para a súa protección e control.

Jiménez comezou a súa intervención describindo os resultados acadados co estudo de prevalencia da ERB realizado a nivel nacional por Zoetis que demostra unha alta prevalencia do catro principais virus implicados na ERB, entre eles o virus da IBR. De feito, a representante de Zoetis tamén mostrou un mapa que reflicte a alarmante situación da IBR en Europa, xa que se atopa amplamente distribuído polo continente europeo.

Novidades no Programa Nacional de Erradicación da IBR

Neste sentido, recentemente estableceuse un Programa Nacional de Erradicación da IBR que incluirá, entre outros, a prohibición do emprego de vacinas non marcadas a partir do próximo ano, algo que “pode ser insuficiente se non leva a cabo un control dos movementos dos animais e unhas adecuadas medidas de bioseguridade”, dixo Jiménez. Ademais, tamén resaltou a capacidade de latencia do Herpesvirus-1 (BHV-1), patóxeno causante da IBR, o que lle permite manter individuos portadores asintomáticos e pode dificultar a súa erradicación.

Con relación ao Programa de Erradicación, Jiménez comentou que o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente informou por escrito a Veterindustria de que a prohibición en España do uso de vacinas fronte a IBR non marcada queda posposta á publicación dunha norma legal que desenvolva dito programa, prevista para mediados do próximo ano. Polo que, en definitiva, non debe haber cambios no emprego deste tipo de vacinas ata que non haxa unha norma que o regule, xa que polo momento non hai unha data definida para a mesma.

