A Xunta porá a disposición das adegas galegas un programa de xestión de contabilidade

Alberto Núñez Feijóo durante a inauguración do Museo da Ciencia do Viño

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe que a Xunta porá á disposición do sector do viño un programa de xestión de contabilidade vitivinícola, unha aplicación que permitirá ás empresas do sector xestionar a contabilidade que se eleva nos libros-rexistro das adegas, facilitando a simplificación e a coordinación administrativa.

Así mesmo, lembrou que a administración autonómica está a traballar tamén na creación dunha base de datos de provedores de uva que facilite a confección do contrato de compra-venda cos viticultores, así como na elaboración dun plan estratéxico e de dinamización territorial das 5 denominacións de orixe para mellorar tanto o posicionamento dos viños galegos como das comarcas que representan.

Inauguración do Museo da Ciencia do Viño en Salvaterra de Miño

Durante o acto de inauguración do Museo da Ciencia do Viño en Salvaterra de Miño, Feijóo destacou a importancia deste proxecto para dar a coñecer o potencial vitivinícola da comarca: un territorio que conta con máis de 1.000 hectáreas de superficie cultivada e máis de 1.500 viticultores; e que, desde hai 60 anos, celebra a súa tradicional Festa do Viño, unha das máis antigas de España. “Para coñecer a enoloxía tradicional ata as ferramentas máis modernas que constitúen o futuro da industria”, dixo.

Ao longo da súa intervención, o presidente da Xunta aseverou que a este museo uniráselle próximamente o Museo do Viño de Ribadavia e baixo o obxectivo de que a enogastronomía sexa unha razón para visitar Galicia que cobre cada vez máis protagonismo.