A Xunta destinará 1,5 millóns aos agricultores afectados por fenómenos climáticos adversos

O Consello da Xunta aprobará en breve unha liña de financiamento para os agricultores afectados por fenómenos adversos, dotada con 1,5 millóns de euros para as anualidade 2017/2018.

Así o anunciou a conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, tras reunirse esta mañá cos alcaldes dos concellos ourensáns de Cenlle, Gabriel Alén, e de Castrelo de Miño, Xurxo Rodríguez, para avaliar os danos rexistrados en ambos municipios pola treboada de sarabia do pasado día 27 de agosto.

A titular de Medio Rural explicou tamén que a Xunta solicitaralle ao Goberno central a realización de desgravacións no IRPF para os agricultores damnificados. Así mesmo, avanzoulles que se lles dará prioridade a ambos concellos nos criterios de reparto das diferentes axudas da consellería.

Por outra banda, a conselleira incidiu na importancia dos seguros agrarios como fórmula para facer fronte a este tipo de situacións e lembrou que Medio Rural destina este ano 4,7 millóns de euros a financiar a contratación de pólizas.

A Consellería estuda se se pode declarar a zona de emerxencia nos concellos de Cenlle e Castrelo de Miño, os máis afectados pola saraiba

Na xuntanza, na que tamén participou a directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, a conselleira explicou aos rexedores os resultados dos informes preliminares elaborados por técnicos de Medio Rural sobre a afectación do pedrazo nos cultivos de viñedo.

Segundo a Consellería “os estudos constataron que este fenómeno meteorolóxico adverso causou a rotura de ramas e follas, así como danos na pel das uvas e a caída de acios, que poden repercutir nunha diminución da cantidade de froito recollido, así como na redución da súa calidade”. Estes danos centráronse en ambos concellos de Castrelo de Miño e Cenlle, na comarca do Ribeiro, polo que a consellería está realizando os estudos pertinentes para determinar se procede solicitar a declaración de zona de emerxencia.

En todo caso, tamén se constatou, segundo Medio Rural, que “en explotacións pequenas ou que teñan bodega propia os danos poden reducirse cunha rápida recollida e estrullado da uva”. Por iso, por parte dos técnicos aconséllase acelerar a vendima, co fin de minimizar as consecuencias deste episodio adverso. Neste senso, a conselleira coincidiu cos alcaldes en que a uva que non se viu afectada ten unha excepcional calidade.

Os sindicatos agrarios, especialmente Unións Agrarias, o Sindicato Labrego e a Fruga, veñen reclamando dende o pasado mes de abril axudas directas para os viticultores e os gandeiros afectados polas adversidades climáticas, unha petición que ata o de agora non atendeu a Consellería do Medio Rural, alegando que serían ilegais as axudas directas e que a solución está na contratación de seguros. Porén, dende as organizacións agrarias replican que as pólizas non están adaptadas á realidade da viticultura en Galicia, polo que non resultan atractivas para os viticultores. Ademais, lembran que en setembro de 2016 a Consellería si aprobou axudas directas paras os viticultores da Ribeira Sacra afectados pola saraiba.