A Xunta descarta axudas directas polas xeadas e insiste na necesidade de contratar seguros

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, desprazouse este mércores ata os concellos ourensáns de Monterrei e Oímbra para coñecer de primeira man os danos ocasionados nas vides das principais denominacións de orixe como consecuencia das fortes xeadas acontecidas a semana pasada.

Acompañada por representantes das catro denominacións afectadas (Monterrei, Valdeorras, Ribeiro e Ribeira Sacra), viticultores e adegueiros, a conselleira percorreu diversas explotacións vinícolas e interesouse polas demandas dos alí presentes para saber as distintas sensibilidades ao respecto do acontecido. Así mesmo, asegurou que o seu departamento está a buscar solucións pero avanzou que non é posible artellar unha axuda directa por quilo de uva afectada. Porén, manifestou a súa intención de ofrecer outras solucións como bonificacións fiscais, créditos brandos ou axudas para facer a repoda e que non supoña un custo engadido a estes profesionais.

En Monterrei as xeadas danaron o 90% dos viñedos e en Valdeorras entre o 60 e o 70%

Tralos primeiros informes, a conselleira explicou que a DO Monterrei foi a máis afectada polas inclemencias do tempo. Así, relatou que as xeadas afectaron ao 90% do territorio cunha afección do 90% sobre as vides, aínda que está pendente cuantificar a importancia deses danos, pois uns son de carácter grave (afecta ao acio, gromo e á base da pranta) e outros de menos relevancia. Na DO Valdeorras, a conselleira sinalou que a afectación foi no 60-70% do seu territorio, pero aclarou que hai zonas que teñen afectadas o 20% da produción e outras o 90%; mentres que nas DO Ribeiro e Ribeira Sacra as zonas afectadas representan un 30 e 20% respectivamente.

Por outra parte, Ángeles Vazquez reiterou a importancia de contratar os seguros agrarios para poder afrontar este tipo de situacións. En Galicia menos do 20% dos viticultores teñen contratado un seguro agrario.

Neste senso, a consellería está a preparar a orde de convocatoria de seguros agrarios para o ano 2017 cunha dotación económica de 4,6 millóns de euros, practicamente igual que na convocatoria pasada.