Viños galardoados nos Premios Baco Colleita 2018

Os viños galegos continúan cultivando premios, neste caso no concurso Premios Baco, organizados pola Unión Española de Catadores e cuxo fallo se deu a coñecer este venres.

En total, Galicia sumou nada menos que 50 galardóns, dos que 6 corresponderon á máxima distinción, o Gran Ouro, destacando o Gran Baco de Ouro Novas Marcas que levou Adega O Cotarelo, da Denominación de Orixe Ribeiro, polo seu “O Cotarelo”, un branco plurivarietal mestura de uvas Treixadura, Albariño, Loureira e Godello.

En total, a DO Ribeiro levou 15 galardóns; aínda que o primeiro lugar correspondeu á DO. Rías Baixas, con 20 premios, dos que 4 son Gran Baco de Ouro; a DO. Valdeorras séguelle con 5 ; a continuación sitúase a DO. Monterrei con 4 distincións, a DO. Monterrei suma 3 galardóns nesta edición dos Premios Baco e 1 premio correspondeulle á DO. Ribeira Sacra. Por último un viño do IXP Val do Miño e outro da recentemente creada IXP Ribeiras do Morrazo suman un Baco de Ouro cada un.

Os galardóns Grandes Bacos de Ouro, Bacos de Ouro e Bacos de Prata son outorgados polo cincuenta xurados, todos eles membros da Unión Española de Catadores, que avaliaron en estrita cata a cegas a totalidade de viños participantes. Medallas de indiscutible valor promocional para os mellores viños novos de España cuxa repercusión potenciará o organizador do concurso, a UEC, con presentacións a máis de 800 profesionais e amantes do viño, nas que participarán as adegas galardoadas.

Viños galegos premiados:

-GRAN BACO DE ORO NUEVAS MARCAS :

ADEGA O COTARELO. “O COTARELO”. DO. RIBEIRO

-GRAN BACO DE ORO:

ADEGAS TERRAE. “CARALLÁN”. DO. RIAS BAIXAS 2018

ALDEA DE ABAIXO S.A.T. “SEÑORIO DA TORRE”- DO. RIAS BAIXAS 2018

BODEGA QUINTA COUSELO S.L. “TURONIA”. RIAS BAIXAS 2018

CARBALLAL DE SANDE. “CDES LIAS ALBARIÑO”. RIAS BAIXAS 2018

ADEGA DESEU (ADEGAS TERRAE S.L.) “DESEU”. DO. RIBEIRO

-BACO DE ORO:

BODEGAS MARTÍN CODAX S.A.U. “APERTAS”. DO. MONTERREI 2018

Concepcion Paradela Martinez. “ABELEDOS”. MONTERREI

BODEGAS EIDOSELA S.C.G. “EIDOSELA”. DO. RIAS BAIXAS 2018

BODEGAS FILLABOA S.A. “FILLABOA”. RIAS BAIXAS 2018

BODEGAS GERARDO MÉNDEZ S.L. “ALBARIÑO DO FERREIRO”. RIAS BAIXAS 2018 BODEGAS MARTÍN

CODAX S.A.U. “MARTÍN CODÁX”. RIAS BAIXAS 2018

BODEGAS PABLO PADÍN S.L. “ALBARIÑO SEGREL AMBAR”. RIAS BAIXAS 2018 BODEGAS Y VIÑEDOS

VEIGA DA PRINCESA S.L. “VEIGA DA PRINCESA”. RIAS BAIXAS 2018

BOUZA DO REI S.A.T. ALBARIÑO. “BOUZA DO REI”. RIAS BAIXAS 2018

GONZALEZ BYASS S.A. “LUSCO”. RIAS BAIXAS 2018

GRANBAZÁN. “GRANBAZÁN ETIQUETA ÁMBAR”. RIAS BAIXAS 2018

LAGAR DE FORNELOS S.A. “LAGAR DE CERVERA”. RIAS BAIXAS 2018

LAGAR DE FORNELOS S.A. “PAZO DE SEOANE ROSAL”. RIAS BAIXAS 2018

BODEGAS RECTORAL DE AMANDI SAU. “RECTORAL DE AMANDI”. DO. RIBEIRA SACRA 2018

ADEGA MANUEL ROJO S.L. “MANUEL ROJO”. DO. RIBEIRO 2018

ANTONIO CAJIDE GULIN. “SAMEIRÁS TINTO”. RIBEIRO 2018

MAURO ESTEVEZ. “MAURO ESTEVEZ”. RIBEIRO 2018

MONICA ALBOR LOPEZ. “MONICA ALBOR TREIXADURA”. RIBEIRO 2018

ANTONIO MONTEROP. “ANTONIO MONTERO. “AUTOR”. RIBEIRO 2018

VIVALAVIÑA (ADEGAS TERRAE S.L.) “VERBOS INVENTADOS”. RIBEIRO 2018

VIVALAVIÑA (ADEGAS TERRAE S.L.) “ABISMO”. RIBEIRO

BODEGAS LA TAPADA S.A.T. “GUITIAN SOBRE LIAS”. DO. VALDEORRAS 2018

JOAQUIN REBOLLEDO S.A. “JOAQUIN REBOLLEDO GODELLO”. VALDEORRAS 2018

PAGO DE LOS CAPELLANES S.A. “O LUAR DO SIL”. VALDEORRAS 2018

TERRIÑA S.L. “VERDES CASTROS MENCIA”. VALDEORRAS

BODEGA OS AREEIROS. “OS AREEIROS”. VINO TIERRA RIBEIRAS DO MORRAZO 2018

ADEGA TERRAS MANCAS S.L. “ADEGA TERRAS MANCAS”. VINO DE LA TIERRA VAL DO MIÑO 2018

BACO DE PLATA :

ADEGAS TERRAE. “PEPA PORTER”. DO. MONTERREI 2018

BODEGAS MARTÍN CODAX S.A.U. “CEO GODELLO”. MONTERREI 2018

ADEGA CONDES DE ALBAREI S.A.U. “CONDES DE ALBAREI”. DO. RIAS BAIXAS 2018

BODEGAS AS LAXAS S.A. “LAXAS”. RIAS BAIXAS 2018

HAMMEKEN CELLARS SL. “GOTAS DE MAR ALBARIÑO”. DO. RIAS BAIXAS 2018

NOTAS FRUTALES ALBARIÑO S.L.U. “LA TRUCHA”. RIAS BAIXAS 2018

VINOS & BODEGAS GALLEGAS S.A.U. “SENTIDIÑO”. RIAS BAIXAS

ADEGA VIÑA CARPAZAL (JOSE ANTONIO RODRIGUEZ FDEZ). “VIÑA CARPAZAL SELECCIÓN TINTO”. DO. RIBEIRO 2018

BODEGA EDUARDO PEÑA. “MARIA ANDREA”. RIBEIRO 2018

BODEGAS SEÑORÍO DE BEADE. “BEADE PRIMACÍA”. RIBEIRO 2018

COTO DE GOMARIZ (THE FLOWER & THE BEE S.L.) “GOMARIZ X”. RIBEIRO 2018

PRIORATO DE RAZAMONDE S.L. “PRIORATO DE RAZAMONDE”. RIBEIRO 2018

RAMÓN DO CASAR S.L. “RAMÓN DO CASAR”. DO. RIBEIRO

BODEGAS SANTA MARTA. “VIÑAREDO GODELLO”. DO. VALDEORRAS 2018