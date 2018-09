Á vespa velutina tamén lle gusta as uvas galegas

A vespa velutina tamén se está preparando para a vendima e mostra especial predilección polas castes galegas. Así o están a comprobar diversos viticultores da Denominación de Orixe Rías Baixas que estes días están a ver como esta especie invasora comezan a comer nos acios, a medida que as uvas acadan o punto óptimo de maduración.

A Estación Fitopatolóxica de Areeiro, centro dependente da Deputación de Pontevedra, facíase eco no seu aviso fitosanitario deste venres deste problema, que de momento non provoca grandes estragos pero que pode ir a máis.

“Xa estamos a ter chamadas e a recibir mostras de viticultores que teñen acios , sobre todo de Treixadura, con danos da avespa asiática. Son danos cos que hai que contar á vista do estendida que está, e só hai que tomar precaucións para evitar sufrir picaduras na medida do posible no momento da vendima, ou para limitar os seus efectos en caso de non poder evitala”, recoñecen os técnicos de Areeiro. A avespa séntese atraída polos azucres de froitas como a uva, o figo ou as mazás, que nesta tempada acadan a súa maduración.

Santiago Roma: “Cada vez hai máis e preocúpanme os danos no futuro”

Santiago Roma é un recoñecido viticultor e adegueiro de Ribadumia, na Denominación de Orixe Rías Baixas, e advirte de que cada vez é maior a presenza da velutina. “Este ano hai moitisima máis nesta zona, e só co cheiro do viño xa aparecen unha chea delas, aínda que é certo que non son agresivas, e de feito apártoas coa man e non me pican”, afirma.

De momento recoñece que os danos nas uvas son escasos, “máis ben nas zonas elevadas e máis soleadas, onde a uva está máis madura”. Pero teme que no futuro vaian a máis: “Se se segue expandindo podería provocar danos importantes, polo que a administración debería tomar medidas”.