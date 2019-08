Verín celebra dende este venres a XIV Feira do Viño de Monterrei

Data inicio: 09/08/2019

Data fin: 11/08/2019

Lugar: Praza da Alameda, Verín, España

A localidade de Verín (Ourense) acolle dende mañá, día 9, e ata o domingo 11 a XIV Feira do Viño de Monterrei. Nesta edición contará coa participación de 17 das 26 adegas que conforman a Denominación de Orixe de Monterrei, unha máis que as participantes no 2018.

As casetas das adegas estarán situadas na praza da Alameda e tamén contarán con postos gastronómicos con produtos da zona. O horario de apertura das casetas será o seguinte: venres 9 de 20.00 a 23.00 horas. O sábado abrirá de 11.30 a 14.00 horas e de 20.00 a 01.00 horas. O domingo permanecerán abertas de 11.30 a 14.00 horas de novo e, xa pola tarde, de 19.00 a 23.30 horas. Os prezos tamén se manterán con respecto aos anos anteriores: 5 degustacións por 5 euros e unha copa personalizada da DO por 2 euros.

Nesta edición participarán as seguintes adegas: Abeledos, Crego e Monaguillo, Fragas do Lecer (Boo Rivero), Daniel Fernández, Franco Basalo, Gargalo, Ladairo, Tapias Mariñán (Pazo Branco Núñez), Pazo de Valdeconde, Pazo das Tapias, Quinta do Buble, Quinta Soutullo (Fausto Rivero),Terras do Cigarrón,Trasdovento, Triay, Valderello, Vía Arxéntea.

Programa de actos

A continuación detallamos o programa de actos previstos para estas tres xornadas de actos arredor do viño de Monterrei:

Venres 9 de agosto

Alameda de Verín

20:00 horas. Apertura do recinto feiral.

Actuación da Banda de Gaitas do Concello de Verín

Lectura do pregón a cargo do actor e director Rubén Riós.

Intervención de autoridades

Percorrido polos diferentes postos.

23:00 horas. Peche do recinto feiral

Praza de García Barbón

00:00 horas. Actuación de El Consorcio

Sábado 10 de agosto

Alameda de Verín

11:30 a 14:00 horas. Apertura dos postos no recinto feiral

20:00 a 01:00 horas. Apertura dos postos no recinto feiral

Praza de García Barbón

23:00 horas. Concerto Remember Queen

01:30 horas a peche. Concerto do grupo En Mala Hora

Domingo 11 de agosto

Alameda de Verín

11:30 a 14:00 horas. Apertura dos postos do recinto feiral

20:00 a 23:30 horas. Apertura dos postos do recinto feiral

Praza de García Barbón

21:30 horas. Concerto de Leilía.