A USC forma a viticultores da Ribeira Sacra para adaptarse ao cambio climático

Investigadores do grupo Proxectos e Planificación (Proepla) da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do campus de Lugo da USC participaron este mércores nunha xornada de transferencia de viticultura a produtores da Ribeira Sacra nas instalación de que dispón en Doade (Sober) a adega Regina Viarum.

Esta actividade de formación e divulgación sobre as consecuencias que pode deparar o cambio climático para os chans e as augas da zona Atlántica de Europa encádrase no marco do proxecto europeo RiskAquasoil, un programa Interreg destinado a desenvolver políticas de prevención para o sector agrícola.

A xornada comezou cunha presentación do proxecto Interreg Atlántico RiskAquaSoil, a cargo do director da Asociación Climatolóxica da rexión central e suroeste de Garona (ACMG) , Jean François Berthoumieu. De seguido, algúns investigadores implicados nesta actuación afondarán sobre as estratexias de control de solos e auga en viñedos galegos coa presentación dos resultados dalgúns dos proxectos xa realizados. Nesta quenda de presentacións participaron como relatores José Manual Mirás, do Cebas-CSIC, de Murcia, e o profesor da EPS de Enxeñaría e investigador do grupo Proepla da USC Javier J. Cancela.

Evitar a perda de solo pola erosión

Os investigadores participantes aproveitaron a súas respectivas intervencións para, ademais de formar e introducir na materia ao público presente, presentar os resultados dos traballos xa desenvolvidos no marco deste proxecto. A erosión do chan, a súa compactación, así como as crecidas de canles de auga, que son algunhas das consecuencias previstas das variacións abruptas nos ciclos climáticos na zona atlántica, centraron algunha das exposicións, nas que tamén se fixo especial fincapé na necesidade de desenvolver plans de xestión específicos nas explotacións agrarias para mitigar o impacto destes efectos do cambio climático.

A xornada de transferencia de viticultura desenvolvida na adega Regina Viarum de Sober, en cuxas propiedades se desenvolveron algún dos traballos de campo programados no proxecto RiskAquaSoil, completouse cunha visita a viñedos desta adega da Ribeira Sacra, nos que os investigadores implicados no proxecto RiskAquaSoil tomaron datos sobre perdas de chan, estado hídrico das viñas e compoñentes da produción e o vigor vexetativo das cepas no contexto das investigacións asociadas ao proxecto.

Unha vez rematadas estas sesións formativas, os máis de medio centenar de viticultores que tomaron parte na xornada tiveron a ocasión de visitar parte das instalacións de Regina Viarum, cuxos responsables salientaron a súa satisfacción por colaborar neste proxecto. A implicación desta adega no programa Interreg RiskAquaSoil proba a aposta de Regina Viarum pola investigación e pola sustentabilidade na súa estratexia, sinalan.