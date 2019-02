Unións critica que se primen as adegas sobre os viticultores nas axudas ao viñedo

A organización Unións Agrarias valora positivamente que se introduciran algunha das melloras que solicitara para a orde de axudas para a restructuración de viñedo, como a simplificación de trámites, para deste modo, poder xustificar os viticultores con man de obra propia a mellora da explotación, e non mediante as facturas de empresas externas. Tamén se ve acertado que se impulse a actualización do catastro vitivinícola para acompasar a realidade produtiva á comercial.

Porén, lamenta que se valoren, en concorrencia competitiva, con máis puntuación os plans de empresa que presentan as adegas para abrir plantacións, sobre as solicitudes dos viticultores, “desatendendo o carácter social que esta actividade agraria ten en moitas comarcas de Galicia, nomeadamente na provincia de Ourense, onde o medio rural resulta demográficamente cada vez mais insostible”.

Neste sentido, desde Unións Agrarias séguese reclamando á Consellería do Medio Rural con carácter urxente “a convocatoria das mesas do viño nas distintas Denominacións de Orixe para analizar a implantación de mecanismos complementarios de control do fraude nas zonas produtoras vitivinícolas galegas e as políticas de prezos de cara á vindeira vendima”.

Primar na axudas ás adegas cun prezo por contrato das uvas que cubra os custos de produción

Así, desde o sindicato ponse de manifesto a necesidade de establecer un estudo de custes de produción de cara a formular un prezo para as uvas por contrato que reparta “de xeito equilibrado e xusto os beneficios da actividade vitivinícola en Galicia”. “Para iso -defenden- é preciso establecer un mecanismo de discriminación positiva que prime ás adegas que o cumpran á hora de acollerse ás axudas da Xunta á promoción comercial no exterior”.

Por outra banda, Unións Agrarias cre que para acadar unha mecánica de traballo transparente nos CRDO é imprescindible que unha vez rematada a vendima, se certifique unha aprobación de colleita en todas as denominacións de orixe ligando a este dato a posterior expedición de contraetiquetas.

Por último, UUAA manifesta que a rolda de visitas que por parte do conselleiro se está realizando ós distintos Consellos Reguladores, non exime de convocar a mesa sectorial para trazar o futuro inmediato e a medio prazo do sector do viño de Galicia.