Un Ribeiro e un Ribeira Sacra, mellores tintos atlánticos para Decanter

Colleita 2, de Cume do Avia, da Denominación de Orixe Ribeiro, e Merenzao, de Adega Algueira, na DO Ribeira Sacra, lograron 95 puntos do xurado da cata “Spanish Atlantic Rede Wines”, celebrada por a prestixiosa revista británica Decanter.

O panel de cata estivo formado por os Master of Wine Pedro Ballesteros e Sarah Jane Evans, así como pola compradora Christine Parkinson. Dos vinte viños tintos mellor puntuados, 18 pertencen a Galicia, e resto a Asturias e o País Vasco.

Ata cinco viños do Ribeiro; O Alborexar 2015, A Torna dos Pasás Escolma 2011, Preto de Leive 2015, Ailalá 2015, e Super Heroe 2015; foron cualificados pola prestixiosa publicación como Moi Recomendados (“Highly Recommended”), ao levar entre 90 e 94 puntos.

Unha categoría na que tamén se sitúan referencias de Ribeira Sacra, Monterrei ou Rías Baixas. Fedellos do Couto, Tolo do Xisto, Franck Massard, Décima e Lar de Ricobao son así as marcas que destacaron na D.O. Ribeira Sacra mentres que Manuel d´Amaro Pedral,Zárate Caiño Tinto e Attis Pedral, fixérono en Rías Baixas.

En Monterrei, pola súa banda, foron dous as referencias destacadas, Quinta da Muradella e Vía Arxéntea.