Trasdovento, viños feitos na viña

A adega máis nova de Monterrei, certificada desde o 2016, xa obtivo este ano un Acio de Prata nas Catas de Viños de Galicia. O seu impulsor, Antonio Diz, destaca como clave do seu traballo o manexo do viñedo. “O fundamental é lograr unha materia prima excelente”, valora

Trasdovento é a adega máis nova da denominación de orixe de Monterrei, certificada no 2016, pero nace dunha experiencia vitivinícola que se remonta varios séculos. O seu impulsor, Antonio Diz Francisco, medrou entre as viñas e conserva aínda unha adega construída pola súa familia no 1810. A filosofía de Trasdovento céntrase en lograr unha uva de calidade, baseada en rendementos baixos na viña e nos menores tratamentos posibles.

O traballo da adega Trasdovento, que afronta esta campaña a súa terceira vendima como tal, xa mereceu este ano un recoñecemento nos premios da Cata de Viños de Galicia, cun Acio de Prata en viños de colleitas anteriores para o seu mencía do 2015, criado en barrica de carballo francés.

“Logramos un mencía que pasa de 14º cunha carga importante de polifenois e taninos. Se queremos competir en tintos, ese é o camiño” (Antonio Diz)

Antonio fala marabillas dese viño, do que embotellou 6.000 unidades baixo a marca ‘Quérote’. “Estamos en Oímbra, nas ladeiras de Monterrei, nunha zona moi influenciada pola conca do río Douro e cunha altitude ideal para a produción de tintos. Para este viño, seleccionamos uva de cepas vellas e nas que practicamos un manexo de baixos rendementos, buscando máis carga de polifenois e taninos no viño. O que o proba sorpréndese. É un mencía que pasa dos 14º e cunha cor que non collen outros viños”, detalla Antonio. “Se queremos competir en tintos a nivel estatal, temos que ir por este camiño”, valora.

Os seus tintos elabóranse cunha base de mencía de arredor do 75% e teñen tamén un aporte de outras uvas: araúxa (tempranillo), sousón e bastardo, unha variedade esta última propia de Monterrei que se caracteriza por proporcionarlle cor e grao ó viño, segundo destaca Antonio. “Busco complementar á uva mencía pero sen rachar a estrutura do viño”, subliña.

En brancos, Trasdovento céntrase en viños elaborados nun 90% a partir de verdello, un clon local de godello, e de treixadura, dúas variedades nobres que se acompañan de pequenas aportacións de loureira e de albariño.

Mercado

Antonio, que xa tivera unha experiencia anterior como copropietario doutra adega da denominación, está atopar unha boa receptividade no mercado os seus viños, sobre todo en viñotecas, restauración e tendas. “Sempre pensei que a denominación de Monterrei ten un potencial incrible para triunfar no mercado. Agora mesmo na denominación estamos posicionados moi ben en relación calidade – prezo, pero fáltanos algo para lograr un maior impacto”, recoñece.

A produción total de viño da adega ronda as 60.000 botellas, comercializada baixo as marcas Trasdovento, Alto do Bocelo e Quérote. É un volume que lle permite á adega manter un control total sobre a uva que utiliza, toda ela de 11 hectáreas de viñedos propios ou alugados.

Viticultura

O manexo da viña é a principal preocupación do seu propietario. “Son un perfeccionista no viñedo á hora de podar e de coidalo”, recoñece Antonio. “O fundamental é controlar o traballo na viña e a materia prima. Orientámonos a ter baixos rendementos e tratamos de lograr unha uva sa, que estea aireada e con poucos tratamentos. Facemos unha poda en verde unha vez que pasan as xeadas, na última parte de maio, e tamén retiramos uvas en agosto, no envero da uva”, detalla Antonio.

“O fundamental é controlar a materia prima. Queremos obter unha uva sa, aireada e con poucos tratamentos”

As cepas teñen unha idade mínima de 15 anos e hai pés de verdello e de mencía de ata 120 anos, hoxe en día todos en espaldera para facilitar a mecanización dos tratamentos. En materia de sanidade vexetal, os viñedos de Oímbra presentan escasos problemas de mildeu e si unha maior incidencia de oídio. “Se a uva está aireada e con tratamentos de xofre, contrólase, pero hai que estar atentos, porque os ataques son frecuentes”.

O chan dos viñedos desbrózase e estércase con materia orgánica, principalmente con xesta e toxo. “Son partidario de traballar o solo coa incorporación de materia orgánica e de evitar os herbicidas”, apunta Antonio, que insiste unha e outra vez na importancia do traballo no viñedo para lograr bos viños.

Este ano, a zona de val de Monterrei sufriu as xeadas tardías, que nalgúns viñedos levaron por diante boa parte da colleita. Non foi o caso en Trasdovento, que se beneficiou do seu emprazamento en ladeira e rexistrou un menor impacto. “Nos viñedos da parte baixa si afectou e houbo que aplicar abonos foliares e aminoácidos para tratar de ter poda para o ano que vén”, explica Antonio, que bota en falta un maior apoio das Administracións ós viticultores más afectados.