Terras Gauda e o Csic desenvolven un sistema para lograr viños máis saudables

Terras Gauda e o grupo de viticultura da Misión Biolóxica de Galicia – CSIC profundaron na súa longa traxectoria de colaboración para desenvolver un proceso pioneiro, protexido baixo a figura de segredo industrial de titularidade mixta, que potencia de forma natural as propiedades biosaudables dos viños ao incrementar substancialmente a concentración de Flavanois extraídos da uva.

Os Flavanois son un tipo de polifenois nos que se inclúen as Catequinas, Epicatequinas, ésteres do ácido gálico e outro grupo de compostos que derivan dos primeiros, e que se engloban baixo o nome común de Proantocianidinas. Dentro deste último grupo destacan as Procianidinas B1 e B2. Todos eles, avala o CSIC e as numerosas publicacións científicas respecto diso, de probado efecto beneficioso para a saúde humana.

Grazas ao proxecto de investigación Biofunciogal, un estudo científico permitiu, por primeira vez, elevar de forma natural a concentración de Flavanois nos viños das tres variedades brancas de vide autóctonas que cultiva Terras Gauda: Albariño, Loureiro e Caíño Branco.

O proceso permite aumentar ata mil veces a concentración de Flavanois no viño

O viño Albariño foi o que presentou os niveis máis altos, con máis de 160.000 ng/ml, e o que evidenciou unha maior diferenza entre a testemuña e o viño sometido ao proceso de enriquecemento. Seguíronlle o de Loureiro (máis de 120.000 ng/ml) e o de Caíño Branco (máis de 100.000 ng/ml).

Cantidades que supoñen, nalgúns casos, aumentar ata mil veces a concentración de Flavanois grazas ao coñecemento das variedades desenvolvido durante os moitos anos de colaboración entre a Misión Biolóxica de Galicia-CSIC e Terras Gauda, así como do solo onde se cultivan, do manexo que require cada variedade e dos diferentes procesos de elaboración.

Este innovador proceso, cofinanciado por CDTI (Biofunciogal), levouse a cabo nos viñedos e a adega de Terras Gauda a partir de mostras de 2015 e 2016. “Non se producen desviacións a nivel organoléptico respecto ao viño testemuña procedente da mesma uva”, explica Emilio Rodríguez, director enológico de Terras Gauda. “É máis, nalgún dos parámetros de cata analizados, podemos considerar que se mellora”, destaca.

Este proxecto forma parte de Biofunciogal, no que participan outras empresas e grupos de investigación con diferentes cultivos. Terras Gauda e a MBG-CSIC contan coa colaboración neste estudo do Departamento de Farmacoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.