Terras do Cigarrón, explorando a potencialidade da uva godello

Viñedos de Terras do Cigarrón.

A estratexia de diversificación e expansión de Martín Códax levou a esta adega cooperativa de Rías Baixas a emprender un proxecto na denominación de orixe Monterrei, onde chegou a un acordo de colaboración coa cooperativa local Terras do Cigarrón no 2009. Desde aquela, Martín Códax ocúpase da xestión completa da viticultura e enoloxía dos viños de Terras do Cigarrón, orientándose á elaboración de brancos de calidade baseados na uva godello.

A adega salienta o gran potencial e diversidade da denominación de orixe Monterrei, na que apostou por explorar diferentes posibilidades de elaboracións con uva godello. Nunha primeira etapa, Martín Códax centrouse nos monovarietais de godello, para o que buscou complementar os viñedos existentes no val, a uns 400 metros de altitude, con novos viñedos propios a máis de 700 metros, na procura dunha frescura que acompañase a maduración e calidez dos viños do val.

Co paso dos anos, a adega optou por adentrarse en viños máis complexos, incorporando a crianza sobre lías e outras variedades como a treixadura.

O resultado son viños xa multipremiados e cun recoñecemento internacional, como o Mara Martín e o Terras do Cigarrón, godellos 100%, ou o Mara Moura, un godello elaborado a partir dos viñedos de ladeira que se acompaña dunha pequena porcentaxe de treixadura, unha uva que lle aporta notas florais e minerais. Co Mara Moura faise unha crianza sobre lías e desde Martín Códax destacan o seu gran potencial de garda.

O proxecto de Martín Códax en Monterrei arrancou cunha produción anual de preto de 200.000 botellas, se ben foi medrando de xeito progresivo e na actualidade Terras do Cigarrón ten capacidade para producir un millón de botellas anuais. “Este crecemento permítenos expandirnos non só a nivel nacional, senón levar o godello a países que ata hai pouco nin sequera o coñecían”, destacan na cooperativa.

De cara ó futuro, a adega aposta por continuar no camiño de consolidar o godello como un viño branco de calidade, un traballo que se acompañará de elaboracións con novas variedades.