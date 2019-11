Terceira vendima máis abondosa da década en Galicia

A vendima do 2019 nas cinco denominacións de orixe vitivinícolas de Galicia foi a terceira máis abondosa na última década, só superada polas de 2011 (que foi récord absoluto) e de 2018, que tan só foi un 0,17% superior á campaña deste ano. Así se reflicte nun informe de Medio Rural do que dá conta a Xunta en nota de prensa.

O documento sinala que, pechada a campaña, nas cinco denominacións de orixe galegas colleitáronse un total de 63.906.700 quilos de uva, dos cales algo máis de 51 millóns corresponderon a variedades brancas e os 12,8 millóns restantes a castes tintas.

Por denominacións, a de Rías Baixas ocupou de novo o primeiro lugar en volume de produción, cuns 32,4 millóns de uva recollidos, que representan algo máis da metade do total. Seguiulle a do Ribeiro, con 11,8 millóns de quilos e a continuación as de Ribeira Sacra (7,2 millóns), Valdeorras (6,8 millóns) e Monterrei, con algo máis de 5,6 millóns de quilos.

O informe sinala tamén que este ano as tres denominacións de menor produción (Ribeira Sacra, Valdeorras e Monterrei) aumentaron a cantidade vendimada, colocándose moi por riba da media do último decenio. Tamén se incrementou a produción no Ribeiro.

Ademais, destaca o feito de que as variedades preferentes das DO, potencialmente produtoras de viños de calidade, seguen a ter un peso fundamental no conxunto da vendima. Así, as uvas Albariña, Godello e Treixadura representaron, respectivamente, un 62,4%, un 13,6% e un 11,1% da uva branca total e a Mencía supuxo o 76,1 % da uva tinta total colleitada.

Viticultores e adegas

Outros datos recollidos polo informe de Medio Rural refírense, por exemplo, aos 9.844 titulares de viñedo e ás 426 adegas implicadas na campaña. Así mesmo, para os labores de control, os consellos reguladores mobilizaron 81 efectivos, entre o persoal fixo e os eventuais contratados especificamente para tal finalidade. A maiores, a Consellería do Medio Rural reforzou este seguimento de xeito totalmente coordinado cos consellos reguladores, co despregamento de 22 técnicos máis.