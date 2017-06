“Temos viños galegos excelentes pero hai que poñelos en valor”

Entrevista a Mónica Fernández, sumiller galega afincada en Madrid, que este ano foi premiada como a mellor sumiller do mundo por parte da Academia Internacional de Gastronomía. Este martes recolle o premio “Muller e Viño” da DO Ribeiro.

Para Mónica Fernández Núñez o 2017 será un ano para lembrar. A prestixiosa sumiller galega recibe este martes o premio “Muller e Viño” que outorga o Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro.

Afincada en Madrid pero apaixonada da súa terra natal, este ano tamén foi recoñecida como a mellor catadora do mundo por parte da Academia Internacional de Gastronomía, un galardón que se suma ao Premio Nacional de Gastronomía 2015 á mellor directora de sala.

Actualmente Mónica Fernández compaxina a súa intensa actividade en Madrid como directora de sala no grupo de restaurantes 99 Sushi Bar coas súas frecuentes visitas á súa Quiroga natal. E é que o orgullo das súas raíces, e tamén dos viños galegos, son a súa mellor carta de presentación a nivel internacional.

Como chegaches ao mundo do viño e dos sumillleres desde a túa Quiroga natal?

Son de Orxais, unha aldea de Quiroga, e cando era moza quería ver mundo e buscar traballo fóra da gandería dos meus pais e foi así como con 20 anos marchei a Madrid.

Sempre me gustou o trato co público e como non tiña formación profesional empecei a traballar en hostalería e deime conta de que realmente me gustaba e era a miña vocación. Foi así como empecei a formarme e me graduei como Catador e Maître pola Cámara de Comercio de Madrid. Empecei dirixindo un pequeno restaurante madrileño e na actualidade son a directora de sala e sumiller do Grupo Bambú, onde me encargo da formación e supervisión dos equipos de sala en todos os locais, así como o deseño das cartas de viños.

Que supón para ti o Prix au Sommelier 2017 da Academia Internacional de Gastronomía como mellor sumiller do mundo?

Non teño palabras para explicalo. Non traballo para os premios, senón para ofrecer o mellor na miña profesión e poder sentirme satisfeita cando finalizo o meu traballo. Non podo dicir máis que estou contenta e feliz e orgullosa da empresa e de todo o equipo co que traballo. No Grupo Bambú ofrécenme todas as facilidades e iso non é común atopalo.

¿Cales son os teus sumilleres de referencia?

O meu referente e un dos profesores que máis me marcou profesionalmente é Custodio Zamarra. Tamén destacaría a Gemma Vela, que dirixe o Ritz de Madrid e que como amiga animoume moito no día a día.

As claves dun bo catador creo que son a formación continua, viaxar e actualizarte continuamente. En canto á relación cos nosos clientes, cando lle suxires un viño penso que tes que ser sincera e sinxela no teu traballo, e darlles a túa opinión con honestidade.

“Impresiónanme os viños do Ribeiro pola súa evolución e os da Ribeira Sacra pola recuperación da viticultura”

E por suposto ter vocación, e así como outras mulleres poden ter outras afeccións, a min gústame probar e valorar viños.

O premio “Muller e Viño” da Denominación de Orixe Ribeiro, ¿Confirma que es profeta na túa terra?

A Denominación de Orixe Ribeiro é unha DO á que defendo e pola que traballo. Teño moitas ganas de que se recoñeza o valor dos viños galegos e tamén de volver algún día a Galicia.

Como definirías un viño excelente?

Sería moi difícil porque podemos cualificar a un viño de excelente dentro dunha categoría e en función do prezo que se paga por el. Creo que hai que valorar a un viño dentro destes dous parámetros.

Así, nestes momentos temos viños galegos excelentes por 6 ou 7 euros e creo que o mellor aínda está por chegar.

Cales son os viños de Galicia que máis che sorprenderon?

Quizais os das denominacións de orixe Ribeiro e Ribeira Sacra son os que máis me impresionaron pola evolución que experimentaron, o que non significa que haxa viños expectaculares nas outras DO galegas.

Pero impresióname o traballo de recuperación dos viñedos na Ribeira Sacra que, debido ás dificultades da zona e á aposta por variedades autóctonas, quizais sexa un dos logros máis sorprendentes en viticultura en España nas últimas décadas.