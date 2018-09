Ribeira Sacra inicia este martes a vendima

Este martes está previsto que se inicie a vendima na primeira adega pertencente á D.O. Ribeira Sacra. Así o notificou na sede do Consello Regulador “Adega Algueira S.L.” situada no municipio de Sober, na subzona de Amandi.

Esta adega empezará coa colleita da uva en parcelas determinadas, nas que o estado da uva está óptimo para a súa recollida. Os técnicos do Consello Regulador durante dúas semanas estiveron efectuando os controis de maduración en parcelas representativas do cinco subzonas da Denominación de Orixe.

Os resultados destes controis axudasen a establecer unha data oficial recomendada para o inicio xeneralizado da campaña de vendima 2018 no territorio da Denominación de Orixe.