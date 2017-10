Ribeira Sacra finaliza a vendima cunha colleita mellor do esperado

O pasado 6 de Outubro finalizou oficialmente a vendima na D.O. Ribeira Sacra cun total de 5,51 millóns de quilos de uva colleitados, na súa maioría da variedade Mencía, auténtica pedra angular na Ribeira Sacra. A cifra sitúase na media dos últimos anos e practicamente idéntica aos 5,58 millóns de quilos cultivados en 2016.

En total foron 49 días de intensa actividade nos viñedos e adegas da denominación de orixe. A vendima adiantouse uns dez días e prolongado máis de habitual debido para o efecto das xeadas de abril. Con todo, as excelentes condicións meteorolóxicas, con moi pouca incidencia das enfermidades fúnxicas, fixo posible que a colleita fose mellor do esperado.

Así, desde o Consello Regulador da DO. Ribeira Sacra destacan que “a calidade da uva e o seu estado sanitario foron moi bos, a pesar da complexidade dunha tempada na que as incidencias meteorolóxicas complicaron as perspectivas da colleita”.

Durante os días que durou a vendima as condicións meteorolóxicas foron favorables; xa que o tempo foi seco e apenas houbo choivas, aspecto que propiciou que a uva entrase nas adegas nun estado fitosanitario bo.

A cantidade de quilos desagregada por variedades é a seguinte:

Variedades tintas:

Mencía: 4.656.820 kgs

Brancellao: 37.804 kgs

Merenzao: 49.136 kgs

Caiño: 17.359 kgs

Garnacha: 303.759 kgs

Mouratón: 5.008 kgs

Souson: 74.667 kgs

Tempranillo: 41.755 kgs

Variedades brancas:

Albariño: 58.812 kgs

Dona Branca: 4.360 kgs

Godello: 234.574 kgs

Loureira: 838 kgs

Torrontés: 2.911 kgs

Treixadura: 27.861 kgs