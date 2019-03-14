Récord de premios para os viños galegos no concurso máis prestixioso de España

Galicia bateu a súa marca de premios nos premios Bacchus 2019, considerado o certame máis prestixioso de España e promovido pola Unión Española de Catadores (UEC). Os resultados déronse a coñecer este mércores cun resultado para os viños galegos dun gran ouro (para Pazo de Villarei, da DO. Rías Baixas) , 21 ouros e 31 pratas que se reparten entre o cinco denominacións de orixe da comunidade.
Ao certame presentáronse este ano 1650 referencias de todo o mundo, que foron valoradas nunha cata a cegas celebrada no Casino de Madrid por un panel de cata composto por 90 catadores, entre eles seis Masters of Wine.
Lista completa dos viños premiados
Velaquí os viños galegos galardoados nos Bacchus 2019:
GRAN BACCHUS DE OURO:
D.O. RIAS BAIXAS
- BODEGAS PAZO DE VILLAREI, PAZO DE VILLAREI
BACCHUS DE OURO:
D.O. RÍAS BAIXAS
- ADEGA CONDES DE ALBAREI, SALNEVAL, 2018
- ADEGAS GRAN VINUM, ESENCIA DIVIÑA, 2018
- ADEGAS TERRAE, CARALLAN, 2018
- ALDEA DE ABAIXO, GRAN NOVAS, 2017
- BODEGA REMESAL, REMESAL PEDRA BLANCA, 2018
- BODEGAS LA VAL, LAS VAL LÍAS
- BODEGAS PABLO PADÍN,ALBARIÑO SEGREL AMBAR, 2017
- BODEGAS Y VIÑEDOS VEIGA DA PRINCESA, PAZO DOS CELTAS, 2018
- BOUZA DO REI, ALBARIÑO BOUZA DO REI, 2018
- CAMBADOS URBAN WINERY,DESCONCIERTO, 2018
- CARMEN ALVAREZ OUBIÑA, ALTOS DE CRISTIMIL, 2018
- HAMMEKEN CELLARS, GOTAS DE MAR , 2017
- LAGAR DE COSTA, LAGAR DE COSTA, 2018
- MAIOR DE MENDOZA, MAIOR DE MENDOZA SOBRE LIAS, 2018
- SEÑORÍO DE RUBIÓS, MANUEL D’AMARO ALBARIÑO LÍAS, 2016
- SEÑORÍO DE RUBIÓS, SEÑORÍO DE RUBIÓS CONDADO BLANCO, 2017
- TIERRA TRABAJO Y TRADICIÓN 3T , ALBARIÑO NEUS
D.O. RIBEIRO
- BODEGA ALANÍS, AMAVIDA, 2018
- RAMÓN DO CASAR S.L. , RAMON DO CASAR TREIXADURA, 2018
- VIÑA COSTEIRA, TAMBORÁ RIBEIRO
D.O. VALDEORRAS
- MARIA TERESA NUÑEZ VEGA, BIOCA GODELLO
BACCHUS DE PRATA:
D.O. RÍAS BAIXAS
- ADEGA SAN SALVADOR DE SOUTOMAIOR, NOELIA BEBELIA ALBARIÑO, 2017
- ADEGAS LAUREATUS, LAUREATUS LIAS, 2011
- ADEGAS TOLLODOURO, PONTELLÓN, 2018
- BODEGAS AQUITANIA, BERNON, 2018
- BODEGAS AQUITANIA, AQUITANIA, 2018
- BODEGAS AS LAXAS, LAXAS, 2018
- BODEGAS EIDOSELA, EIDOSELA, 2018
- BODEGAS LA VAL, LA VAL, 2017
- BODEGAS TERRAS GAUDA, ABADIA DE SAN CAMPIO, 2018
- BODEGAS Y VIÑEDOS VEIGA DA PRINCESA,VEIGA DA PRINCESA, 2018
- GRANXA PEGULLAL, PAZO PEGULLAL, 2017
- NOTAS FRUTALES ALBARIÑO,FINCA GARABELOS, 2017
- NOTAS FRUTALES ALBARIÑO, LA TRUCHA, 2017
- PACO & LOLA, PACO & LOLA,2018
- PACO & LOLA, PACO & LOLA PRIME, 2016
- RECTORAL DO UMIA,RECTORAL DO UMIA, 2018
- SOLAGRA, CASA DO SOL, 2016
- VILARVIN, VALTEA
D.O. RIBEIRO
- ADEGAS PAZO DO MAR,EXPRESION PAZO DO MAR,2018
- BODEGAS CAMPANTE,OS PORTAPAZOS RIBEIRO, 2018
- PRIORATO DE RAZAMONDE, ALTER RIBEIRO, 2018
- PRIORATO DE RAZAMONDE, PRIORATO DE RAZAMONDE, 2018
- RAMÓN DO CASAR,RAMON DO CASAR NOBRE
D.O. VALDEORRAS
- ADEGA A COROA, A COROA 200 CESTOS, 2017
- BODEGAS LA TAPADA, GUITIAN JOVEN, 2018
- BODEGAS SANTA MARTA, VIÑAREDO, 2018
- BODEGAS SANTA MARTA, FARDELAS, 2016
- PAGO DE LOS CAPELLANES, O LUAR DO SIL GODELLO SOBRE LIAS
D.O. RIBEIRA SACRA
- Alma das Donas, ALMANOVA, 2017
- BODEGAS REGINA VIARUM, REGINA VIARUM
D.O. MONTERREI
- ADEGAS PAZO DAS TAPIAS, ALMA DE BLANCO