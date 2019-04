Recomendacións para o coidado da viña durante esta semana

A Estación Fitopatolóxica de Areeiro, centro dependente da Deputación de Pontevedra, ven de emitir un boletín sobre o estado fitopatoloxico do viñedo, pataca, e froiteiras. Velaquí as súas recomendacións:

Viñedo:

Mildeu:

En xeral, as temperaturas que se deron durante as noites e as primeiras horas da mañá do mes de abril, momento desde o que podemos considerar que hai gromos ben desenvolvidos, son frescas (valores medios ao redor de 7-9 º C na maioría das estacións). Polo tanto, non foron favorables ao desenvolvemento do fungo do mildeu.

Con esta situación, a día de hoxe o desenvolvemento teórico do mildio segundo Goidanich ronda o 30-40% nas diferentes estacións consultadas da DO Rías Baixas, só acadando o 56-58% en Bueu-Cabo Udra e Cangas Porto da IXP Ribeiras do Morrazo.

Na visita realizada a pasada semana a parte das parcelas da nosa rede non observamos os primeiros síntomas da enfermidade, nin tampouco ata este momento nos informaron de que teñan aparecido noutras fincas. Aínda así, as previsións das diferentes axencias meteorolóxicas, que ben é certo que non coinciden estritamente canto aos períodos de precipitación previstos para os próximos días, anuncian que, salvo esta fin de semana, vai haber tempo novamente húmido para a semana entrante e con choivas de xeito intermitente ou continuo, aínda que tamén prevén temperaturas bastante baixas.

Tendo en conta estes datos, e o momento sensible da fenoloxía da planta, se non fan revisións periódicas aos viñedos, podería ser interesante protexer as viñas de xeito preventivo antes de que se inicie este período de precipitacións. No caso de facerse seguimentos na procura da primeira mancha (que soe, aínda que non sempre, aparecer nas follas da base do gromo), estes deben ser máis ou menos reiterados segundo se confirmen (ou non) as previsións meteorolóxicas.