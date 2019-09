Reclaman unha simplificación administrativa para as adegas

O director xeral da Federación Española del Vino (FEV), José Luís Benítez, pediu hoxe ao Goberno, en presenza de representantes da Axencia Tributaria e do Ministerio de Agricultura, que escoite ao sector adegueiro e traballe de maneira coordinada para eliminar ao máximo as duplicacións e cargas administrativas innecesarias que poden supor un lastre á competitividade das adegas.

Benítez lanzou esta petición durante a xornada organizada este martes pola FEV e a Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Madrid para presentar o novo portal electrónico SILICIE, a través do cal as adegas deberán presentar a partir de 2020 os libros contables de impostos especiais.

Neste sentido, agradeceu a boa disposición da Axencia Tributaria e a súa colaboración co sector na elaboración da Orde Ministerial que regula este novo sistema, así como a súa vontade de lexislar pensando nos suxeitos desa Lei para adaptala á realidade das adegas.

Igualmente, destacou o importante papel nestes meses dun grupo de expertos da FEV, que traballaron en representación de todas as adegas para conseguir o mellor resultado posible.

Para o director da FEV, o resultado final da nova Orde é positivo porque supón avanzar na dixitalización da información, simplifica algúns apartados e elimina algunhas declaracións obrigatorias até a data. Así, considera que “esta pode ser a primeira pedra para acadar unha simplificación administrativa real no sector do viño, pero é necesario seguir avanzando porque, a día de hoxe, as adegas seguen tendo que facer fronte a moitas declaracións distintas (Agricultura, INFOVI, AEAT, Consellos Reguladores,…), que en moitos casos solicitan información parecida pero nuns tempos e formatos diferentes, o que se traduce nunha innecesaria carga administrativa”.

Por iso, a FEV propuxo a creación dun grupo de traballo con todas as partes implicadas para traballar de maneira coordinada na optimización das declaracións vitivinícolas no curto prazo e, a medio prazo, alcanzar unha verdadeira simplificación administrativa no sector.

“A transparencia e a rendición de contas son fundamentais en calquera sector, pero é fundamental que leven a cabo dunha maneira racional sen que supoña cargas nin trabas adicionais no traballo diario das empresas, cuxos esforzos deben estar enfocados en elaborar o mellor viño posible e comercializalo co maior valor”, concluíu.

A xornada de hoxe contou ademais coa participación da directora do Departamento de Aduanas e Impostos Especiais, Pilar Jurado, e do Subdirector Xeral de Xestión e Intervención de Impostos Especiais, Vicente Cillero, ambos por parte da AEAT.

Tras a explicación técnica do novo portal electrónico, levouse a cabo unha mesa redonda na que distintos actores do sector debateron sobre os retos pendentes en materia de simplificación administrativa e os próximos pasos a dar.

A xornada celebrada hoxe en Madrid é a primeira dunha serie de sesións formativas organizadas pola FEV, a AEAT, e as asociacións rexionais da FEV en distintas zonas vitivinícolas españolas. Así, entre os meses de outubro e novembro está prevista a celebración de novas xornadas en Pontevedra, Jerez de la Frontera, Jumilla, Villafranca del Penedés, Aranda de Duero e Logroño.